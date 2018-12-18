Standard: из-за «единой церкви» Киева Третий Рим рискует остаться без благодатного огня

Создание «единой» украинской православной церкви — это событие не религиозное, а скорее политическое, пишет Der Standard. В настоящее время идёт борьба между «Вторым Римом (Константинополь) и Третьим Римом (Москва) за господство в православном мире». Если же ситуация накалится, то Россия и вовсе рискует остаться на Пасху без благодатного огня из храма Гроба Господня, предупреждает журналист австрийского издания.

В том, что создание «единой» украинской православной церкви — это скорее политическое, а не религиозное событие, «признался» даже президент Украины Пётр Порошенко, пишет австрийская газета Der Standard.

В ходе прошедшего на днях в Киеве «объединительного собора» украинский лидер назвал новую структуру «церковью без Путина», уточняет автор статьи Андре Баллин.

«Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — заявил Порошенко.

По мнению журналиста Der Standard, создание «национальной церкви» для украинского лидера — это, «безусловно, большой успех» в преддверии президентских выборов.

Впрочем, продолжает Баллин, объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви вовсе не означает, что на Украине появилась «единая церковь». Ведь для руководства «пока ещё самой крупной и могущественной на Украине» Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сторонники такого объединения — всего лишь «раскольники», подчёркивает автор статьи.

При этом конфликт уже давно вышел за рамки двухсторонних отношений между Россией и Украиной. Москва не намерена мириться с ситуацией и даже «поссорилась с неофициальным главой всего Православия», Вселенским патриархом Варфоломеем.

«В результате разразилась борьба между Вторым Римом (Константинополь) и Третьим Римом (Москва) за господство в православном мире», — отмечает журналист австрийской газеты.

Если же ситуация накалится, то в худшем случае Россия «рискует остаться на Пасху без благодатного огня из храма Гроба Господня», констатирует Андре Баллин. С 1993 года в ходе «дорогостоящей процедуры» огонь доставляют специальным рейсом из Иерусалима в Москву, чтобы «показать его верующим россиянам», напоминает автор статьи.