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Вести: на Украине вступил в силу закон о прекращении дружбы с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Как передают «Вести», прекращение действия договора освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению.
Вести: на Украине вступил в силу закон о прекращении дружбы с Россией
Reuters

Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией вступил в силу 12 декабря. Как пишут «Вести», прекращение действия Договора освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Как напоминает издание, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между двумя странами был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Поскольку ранее у сторон возражений не было, то договор должен был действовать до 1 апреля 2019 года. 

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