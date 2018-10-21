ГОРДОН: в РПЦ назвали патриарха Варфоломея «раскольником»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире одного из российских телеканалов назвал вселенского патриарха Варфоломея «раскольником», сообщает «ГОРДОН». По словам Илариона, Варфоломей совершил «тяжкое каноническое преступление» и «будет отвечать перед Богом на Страшном суде».

Русская православная церковь назвала вселенского патриарха Варфоломея «раскольником», сообщает «ГОРДОН», ссылаясь на заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, сделанное им в эфире одного из российских телеканалов.

«Легитимизация раскола, которая произошла сейчас на Украине, — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на Страшном суде. Но мне кажется, что ему придётся держать ответ ещё здесь, на Земле», — отметил митрополит Иларион.

Как отмечает украинское издание, Иларион считает, что Варфоломей «мог войти в историю, если бы захотел, как объединитель православной церкви».

«Теперь же он войдёт в историю как человек, который расколол православную церковь... Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны, — заявил Иларион. — Соответственно, для нас сейчас константинопольский патриарх является раскольником. Решения, которые он принимает, мы не признаём. И мы никак не можем признать право, которое он себе незаконно присвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей и аннулировать документы, которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности».