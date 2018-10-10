Libération: из автокефалии церкви на Украине делают вопрос предвыборной борьбы

На президента Украины Петра Порошенко и его политику сыпется множество обвинений, и теперь он решил сыграть на вопросе о предоставлении независимости Украинской православной церкви, пишет Libération. Он уже включил этот пункт в свою предвыборную программу, хотя многие политики опасаются, что автокефалия может принести раздор на Украину вплоть до гражданской войны.

Вопрос о предоставлении самостоятельности для Украинской православной церкви — это «слоган для кампании или пугало», задаётся вопросом журналист Libération. По словам киевского корреспондента издания, Порошенко и его противники делают из этой темы вопрос предвыборной борьбы.



В Стамбуле тем временем проходит заседание священного Синода вселенского патриархата, на котором решается вопрос о независимости Киева от Русской православной церкви. «Это историческое событие, которое льёт воду на мельницу политиканской политики», — пишет издание. В рамках подготовки к выборам 2019 года президент Украины Пётр Порошенко поставил себе в качестве приоритета создание автономной украинской церкви. В апреле он ездил в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, от которого заручился обещанием предоставить автокефалию православной церкви на Украине. После этой встречи он включил в свою программу слоган «Армия, язык, вера».



Как отмечает автор статьи, Порошенко сильно критикуют на Украине за недостаточную борьбу с коррупцией, и таким образом он пытается предстать как «президент-строитель», гарант национальной независимости. Он считает Русскую православную церковь «угрозой для национальной безопасности», и в этом с ним согласны даже некоторые представители оппозиции. Так, например, Юлия Тимошенко видит в автокефалии «способ укрепить национальный суверенитет».



Впрочем, есть и другие мнения, признаёт автор статьи. Так, предприниматель Михаил Терещенко с сожалением говорит о том, что автокефалия, которую украинцы так долго ждали, оказалась столь плохо подготовленной. Он предостерегает от «религиозного раскола» и от травматизации населения. Так, настоятели приходов, подчиняющихся Москве, опасаются, что после отделения церковные ценности будут украдены. «Президент поддерживает эту паранойю, он стремится не к консенсусу, а скорее к тому, чтобы консолидировать свой электорат», — говорит Терещенко о Порошенко.



Впрочем, по мнению автора статьи, нет никаких гарантий, что автокефалия на самом деле приведёт к новому расколу на Украине. Но эту идею политики взяли на вооружение. Представители Восточной Украины сделали данный вопрос своим любимым козырем в подготовке к выборам, которые пройдут в будущем году. Так, олигарх Вадим Новинский говорит об угрозе «гражданской войны», а Виктор Медведчук считает инициативу Порошенко «антиконституционным вмешательством государства в религиозные дела».



Противники раскола также опасаются, что может начаться «война за каждую церковь». Тем более эта перспектива кажется реальной, что подобные прецеденты уже были. Так, Олег Тягнибок уже призвал захватить Киево-Печерскую лавру, резиденцию руководства Украинской православной церкви и главный центр паломничества, не дожидаясь решения Константинополя, предупреждает Libération.