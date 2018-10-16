RFI: Разрыв между Москвой и Константинополем грозит православному миру кризисом

РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом после того, как там наделили Украинскую церковь автокефалией, то есть независимостью от Москвы. По словам эксперта, опрошенного RFI, это может привести к настоящему кризису в православном мире и доставить людям немало страданий.

Русская православная церковь объявила о разрыве связей с Константинопольским патриархатом, пишет RFI. Этот исторический раскол внутри православного мира стал прямым следствием принятого Константинополем на прошлой неделе решения признать независимость Украинской церкви.



«У нас нет иного выбора, иного решения», — заявил митрополит Иларион после заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске.



Для Москвы рубиконом стало признание Константинопольским патриархатом автокефалии Киева. Из-за этого Русская православная церковь теряет большую часть своего влияния и паствы на Украине. Кроме того, как отмечает автор статьи, Московский патриархат может лишиться и своего наследия: территория Украины — историческая колыбель православия, которое пришло в Киев в 988 году. Именно там находятся знаменитые монастыри и больше 10 тыс. церквей.



Разрыв с Константинополем ведёт к очень серьёзному кризису в православном мире, пишет автор статьи. 300 млн верующих придётся сделать выбор между двумя лагерями, двумя церквями. С одной стороны — Константинопольский патриархат, более древний, более высокостоящий в церковной иерархии. С другой — Московский патриархат, гораздо более влиятельный и могущественный.



«Это нанесёт множество ран, — предрекает специалист по православию из Франции Антуан Арьяковски. — Такое уже было в 1996 году в Эстонии. Это длилось пять-шесть месяцев. Проблема в том, что патриарх Кирилл считал Украину сферой своих интересов. Так что не думаю, что это всё скоро будет урегулировано».



Возможно, этот раскол приведёт к борьбе между двумя патриархатами за контроль над другими церквями православного мира. А независимых, то есть автокефальных церквей насчитывается с полтора десятка, отмечает автор статьи. «Большинство церквей, на мой взгляд, поддержат Константинополь и пойдут по пути порядка. Ведь Константинополь представляет власть, традиции, легитимность. Я плохо представляю, чтобы какая-нибудь столь большая церковь, как Румынская, не пошла бы этим путём», — отмечает Арьяковски.



И в то же время эти независимые церкви могут сыграть роль посредника и попытаться восстановить связь между Москвой и Константинополем, пишет RFI.