WSJ: Украине пообещали автокефалию, несмотря на угрозу раскола православного мира

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что предоставит Украинской православной церкви «независимость от Москвы», пишет The Wall Street Journal. По словам издания, это решение было принято вопреки мнению российской стороны, которая считает, что подобный шаг расколет православное сообщество и приведёт к кровопролитию.

Виднейший лидер православного христианства пообещал предоставить украинской церкви «независимость от России». Благодаря чему бывшая советская республика «одержит значительную победу в её стремлении снизить влияния Кремля», пишет The Wall Street Journal.

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал решение, принятое константинопольским патриархом Варфоломеем и его советниками. Он назвал этот шаг поворотным моментом для страны, «пытающейся вырваться из хватки бывшего хозяина».

«Это — вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос нашей государственности. Это — великая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами», — отметил Порошенко в своём официальном заявлении.

Между тем Кремль и Русская православная церковь предупреждают, что предоставление Киеву автокефалии грозит расколоть православный мир. Представитель РПЦ назвал объявленное Константинопольским патриархатом решение «попыткой уничтожить каноническую структуру православия».

Москва веками претендовала на управление русской церковью на Украине. После того, как в 1991 году страна объявила о своей независимости, местное представительство РПЦ оставалось крупнейшим и самым влиятельным.

Но всё изменилось после «аннексии Крыма и военного вмешательства» России в Донбассе. В результате, если верить опросам общественного мнения, соперник РПЦ — Киевский патриархат увеличил число своих последователей, несмотря на отсутствие официального признания международным православным сообществом, утверждает издание.

Константинопольский патриархат находится в Стамбуле и выглядит крошечным в сравнении с РПЦ, «которая тесно связана с президентом Владимиром Путиным». Своим решением патриарх Варфоломей подтвердил статус влиятельного православного лидера, положение, которое в последние годы Москва «пыталась оспорить с помощью своих размеров, богатства и политического веса», считает The Wall Street Journal.

Тем временем Россия и «пророссийские законодатели» на Украине предостерегают, что попытки захвата храмов и святынь, принадлежащих РПЦ, могут обернуться кровопролитием. Варфоломей призвал все стороны «избегать апроприации церквей, монастырей и другой собственности». С аналогичным призывом к согражданам выступил и Порошенко.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что необходимо уважать стремление

страны к религиозной независимости. «Жаль, что другие страны попытаются это остановить», — добавил чиновник.