Обозреватели National Interest: из-за давления России её соседи ищут альтернативные варианты

Соседи России хотят альтернатив, пишут в своей статье для The National Interest экс-посол США в Белоруссии и Грузии Кеннет Яловиц и сотрудник корпорации RAND Уильям Кортни. Пока Москва продолжает оказывает давление на соседние страны, последние будут искать другие варианты, в качестве которых могут выступить Вашингтон, Брюссель и Пекин.

«Агрессия» России против её соседей, особенно Украины, — это основополагающая причина напряжённых отношений между Москвой и этими странами, а также между Москвой и Западом. Российская сторона хочет международного признания её сферы влияния, которая должна стать основой для новой структуры европейской безопасности. Однако эти устремления России сталкиваются с сопротивлением.

Если Москва не улучшит отношения со своими соседями — а именно к этому призывает Запад, — тогда их всё более глубокие связи с остальным миром могут придать иную форму большей части постсоветского пространства, говорится в статье.

Надежды на мирную Европу, которые возникли после окончания холодной войны, всё ещё остаются нереализованными. Москва выступает против дальнейшего расширения НАТО и Евросоюза на восток, а также против демократических восстаний, которые часто называются «цветными революциями», в бывших советских республиках.

«Именно поэтому Россия спровоцировала Грузию на катастрофическую войну в 2008 году», — утверждают авторы.

Российские силы теперь оккупируют такие сепаратистские регионы Грузии, как Абхазия и Южная Осетия.

Со схожим исходом «ставленники» Москвы и российские военные силы «захватили украинский Крым в 2014 году и теперь оккупируют часть Донбасса», указывают авторы.

Россия применяет против этих стран и иные способы. Она бомбардирует их с помощь антизападной пропаганды и, например, предупреждает Грузию о том, что её вступление в НАТО может спровоцировать «ужасный конфликт».

Российские боевые корабли создают помехи для украинских грузовых перевозок между Азовским и Чёрным морями. Москва также, как утверждают авторы, держит у себя украинских политзаключённых, «в том числе известного режиссёра Олега Сенцова».

Российский православный патриарх Кирилл, «союзник Кремля», грозит разорвать связи со вселенским патриархом Варфоломеем в том случае, если последний придаст канонический статус Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Вдобавок российские власти попытались, хотя и безуспешно, вынудить Белоруссию разрешить размещение российской авиабазы на её территории. Кроме того, Россия препятствует экспорту природного газа из Туркменистана в Европу, пытаясь добиться того, чтобы он шёл в Иран и Китай.

Тем не менее Москва до сих пор имеет рычаги влияния на постсоветском пространстве. У неё есть военные базы в Армении, Киргизии, Таджикистане и в сепаратистском регионе Молдавии Приднестровье. Она также играет доминирующую роль в Евразийском экономическом союзе, в который также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Российское телевидение и радио воздействуют на огромную аудиторию.

Соседям России в большинстве случаев удаётся, «иногда с помощью Запада», противостоять принуждению со стороны Москвы, указывается в статье. Они, как отмечают авторы, и дальше будут диверсифицировать свои международные связи.

Так, западные и китайские компании уже способствуют развитию энергетики в регионе Каспийского моря. Украина и Грузия, например, переориентируют свою экономику в сторону Европы и южных рынков. Более того, страны Центральной Азии теперь получают больше инвестиций от КНР, а не от России. При этом Казахстан и другие страны стремятся проводить «многовекторную» внешнюю политику.

«Чем дольше Россия будет медлить с улучшением отношений со своими соседями, тем вероятнее, что те будут стремится к альтернативным вариантам. Кроме того, напряжённость между Россией и её соседями, скорее всего, останется. То же произойдёт и с отношениями между Россией и Западом. Следовательно, усилия, направленные на ослабление этой напряжённости, должны быть в числе основных приоритетов Запада в отношениях с Россией», — подытоживают свою статью для The National Interest Кеннет Яловиц и Уильям Кортни.