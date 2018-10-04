Sky: Уильямсон пообещал изолировать Россию за «поведение, недостойное великой державы»

На фоне обвинений в адрес Москвы о проведении кибератак министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон осудил Россию, назвав её государством-изгоем. Политик заявил, что Лондон продолжит сотрудничать с союзниками, чтобы изолировать страну и заставить изменить своё поведение, передаёт Sky News.

Дебора находится с нами в студии. Дебора, довольно необычно. Для чего Британия это делает (обвиняет Россию в кибератаках. — ИноТВ)?

ДЕБОРА ХЕЙНС, редактор SkyNews по международным отношениям: Я думаю, это своего рода сигнал: «С нас хватит!» Мы знаем, что Россия занимается враждебной деятельностью не только в отношении Соединённого Королевства, но и других союзников. Примеры тому вы видели в США, Сирии, на Украине. И я думаю, катализатором для этого шага стало отравление Скрипаля. Британская сторона стала чуть более уверенной и решительной, чтобы выделить ГРУ в связи с этим (кибератаками. — ИноТВ).

Сегодня утром мы слышали заявление Гэвина Уильямсона, министра обороны, который в настоящий момент находится на саммите НАТО. И он сказал, что это действие нацелено на сдерживание.

ГЭВИН УИЛЬЯМСОН, министр обороны Великобритании: Я действую с нашими союзниками, чтобы по-настоящему изолировать Россию, раскрывая тот факт, что она действует безрассудно и бессистемно. Великая держава так себя не ведёт. Так ведёт себя государство-изгой. Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы изолировать их. Мы заставим их понять, что они не могут продолжать подобное поведение.

ДЕБОРА ХЕЙНС: Неясно, подействуют ли подобные комментарии на Владимира Путина. Вчера мы слышали заявление президента, который, разумеется, отверг любые обвинения о причастности к этой таинственной деятельности. Он обрушился с критикой на Сергея Скрипаля, который был целью покушения в Солсбери, назвав его «подонком». Не похоже на заявление человека, который покаялся и хочет изменить своё поведение.

Дата выхода в эфир 04 октября 2018 года.