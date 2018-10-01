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Экс-министр обороны Великобритании призвал лишить Россию «лондонских» денег

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Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон настаивает на необходимости увеличения расходов на оборону на фоне «растущей угрозы», которую представляет Россия, сообщает The Sun. Также Фэллон предложил помешать российским компаниям использовать один из крупнейших мировых финансовых центров лондонский Сити, пишет издание.
Экс-министр обороны Великобритании призвал лишить Россию «лондонских» денег
Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон призвал правительство страны увеличить оборонные расходы в связи с «растущей угрозой» со стороны России, передаёт The Sun.

Фэллон признаётся, что воспринял отравление в Солсбери как тревожный сигнал, свидетельствующий об угрозе, которую представляет «режим Путина».
 
«Истинный урок, которому нас учит Солсбери, ясен и однозначен — Россия готова навредить нам и не боится нашей реакции», — приводит издание слова Фэллона.
 
Кроме того, он обвинил Россию в пренебрежении международными соглашениями на протяжении более 20 лет.
 
Фэллон призвал не только увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны, но и помешать российским компаниям использовать один из крупнейших мировых финансовых центров лондонский Сити для сбора средств на «военную машину Кремля», сообщает The Sun.
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источник
Sun Великобритания Европа
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