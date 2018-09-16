Белсат: Польша готовит новую дивизию — на случай нападения России через Брест

Польша создаёт новую механизированную дивизию оперативных войск, которая, по мнению специалистов, должна защитить её от наступления России через Белоруссию. То есть, сетуют журналисты телеканала «Белсат», в десятилетней перспективе поляки не рассматривают Минск как полноценного независимого игрока.

Польша создаёт четвёртую дивизию сухопутных войск. Как следует из симуляции, которую презентовал портал Defence24.pl, прежде всего речь идёт об обороне от атаки с брестского направления. Для варшавских стратегов через десять лет самостоятельной Белоруссии может уже не быть. Подробности у Всеволода Шлыкова.

Сколько стоит польская дивизия? Зависит от того, какая дивизия и какие у неё задачи, отвечают польские генералы. Варшава планирует создать четвёртую в польской армии механизированную дивизию оперативных войск. Её цель — оборона от полномасштабного массированного удара с нашей территории.

АНДЖЕЙ ГЛАДИЙ, аналитик портала Defence24.pl: Польские войска должны продержаться до прихода значительных сил союзников. То есть мы понимаем, что Польша не в состоянии самостоятельно защищаться перед такой атакой, но должна продержаться какое-то время.

Польша — самое большое государство НАТО на восточной границе альянса, которое инвестирует 2% бюджета в оборону. Создание новой дивизии может стоить до тридцати миллиардов долларов. Притом что годовой бюджет польской армии в этом году составляет около 12 миллиардов. На территории нашей соседки почти три тысячи солдат-союзников. Однако, вспоминая историю, Варшава не желает полагаться исключительно на них.

МАРИУШ БЛАЩАК, министр обороны Польши: Я понимаю, что, несмотря на все подписанные договорённости, никто не будет нас защищать. Мы уже проходили в нашей истории такой сценарий. Мы должны сами укреплять свою обороноспособность.

История прослеживается и в дате официального открытия штаба будущей дивизии в городе Седльце. 17 сентября — в годовщину вторжения советских войск в 1939 году в Польшу, которая на тот момент уже более двух недель защищалась от немцев.

АНДЖЕЙ ГЛАДИЙ: Польша должна быть готова к наихудшему сценарию — то есть классическому военному конфликту с применением большого количества танков и артиллерии, но также эта четвертая дивизия должна быть в состоянии ответить на все угрозы меньшего уровня — боевиков, некий гибридный конфликт.

В Варшаве полагают, что едва ли не основным направлением, откуда может прийти главная часть военного удара, является Брест. Сегодня на пути такой атаки стоит только одна механизированная бригада под Варшавой. Именно она и станет основой для новой дивизии. Российские специалисты возмущаются.

ВИКТОР ЛИТОВКИН, военный аналитик, Москва: Надо понимать, что Россия — самодостаточное государство. Всё, что надо, у нас есть. Зачем нам Польша? Чего мы там не видели? Бурый уголь? У нас нет такой цели, у нас нет экспансионистских планов. У нас военная доктрина оборонительная.

В Варшаве же смотрят на примеры Грузии и соседней Украины и Кремлю не доверяют. По ряду проведённых специалистами Defence24 симуляций, новая дивизия под Варшавой дала бы шанс продержаться до прихода помощи альянса. Но даже при таком раскладе значительная часть сценариев заканчивалась поражением. При этом симуляция рассчитана на 2028 год. Похоже на то, что западные специалисты вообще не рассматривают Минск как самостоятельного игрока в более отдалённом будущем.

АНДЖЕЙ ГЛАДИЙ: Наш сценарий рассматривает нападение со стороны Российской Федерации, потому что в Польше есть большая обеспокоенность относительно сохранения независимости Белоруссии в дальнейшей перспективе. Уже сейчас Россия и Белоруссия очень близко сотрудничают. А в случае кризиса Белоруссия может просто быть не в состоянии отказать России.

Пока что официальный Минск уже однажды отказался от появления российской авиабазы. Российские специалисты пожимают плечами: база не помешает, но пока что всё зависит не от Кремля.

ВИКТОР ЛИТОВКИН: Александр Григорьевич Лукашенко... От его — ну как бы помягче сказать — настроения, скажем так (всё зависит. — ИноТВ). Когда-то Александр Григорьевич хотел укрепить отношения с Россией, теперь хочет укрепить отношения с Евросоюзом и Соединёнными Штатами. Поэтому настроение у него меняется: от цены на российскую нефть, от цены на российский газ.

Чтобы не зависеть от настроений на Западе и Востоке, Варшава делает ставку в первую очередь на собственные силы. Польша создаёт новый род войск — территориальной обороны, а министр Мариуш Блащак уже заявил, что и четыре дивизии — это все ещё мало.



Дата выхода в эфир 15 сентября 2018 года.