Rzeczpospolita: от ворот поворот — на границе польскому политологу объявили, что он угроза безопасности России

Заместитель директора Польско-российского центра диалога и согласия Лукаш Адамский направлялся в Светлогорск в Калининградской области, где должен был участвовать в церемонии открытия детского футбольного турнира, однако в пограничном пункте ему был вручен документ, согласно которому он представляет собой угрозу безопасности или общественному порядку Российской Федерации, сообщает Rzeczpospolita.
Россия не впустила на свою территорию Лукаша Адамского, заместителя директора Польско-российского центра диалога и согласия. Согласно тому, что он написал на своей странице в соцсети Facebook, Федеральная служба безопасности вручила ему документ, из которого следует, что он представляет собой угрозу для безопасности России и общественного порядка. Это уже не первый эксперт из Польши, которого Москва в последние несколько месяцев признала персоной нон-грата, пишет Rzeczpospolita.
Лукаш Адамский направлялся в город Светлогорск Калининградской области, где должен был участвовать вместе с представителями российских властей в церемонии открытия польско-российского футбольного турнира для детей, продолжает издание.
«Для ФСБ я являюсь угрозой безопасности или общественного порядка Российской Федерации», — написал в интернете польский политолог. Документ был вручён ему в пограничном пункте поблизости от города Гусев.
Лукаш Адамский частично руководит Польско-российским центром диалога и согласия, который был создан на основании соглашения президентов Польши и России. У центра есть своя зеркальная организация в России. В соответствии со статусом она занимается поддержкой польско-российских отношений, в том числе в области культуры и науки, напоминает Rzeczpospolita.
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