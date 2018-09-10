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Rzeczpospolita: от ворот поворот — на границе польскому политологу объявили, что он угроза безопасности России

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Заместитель директора Польско-российского центра диалога и согласия Лукаш Адамский направлялся в Светлогорск в Калининградской области, где должен был участвовать в церемонии открытия детского футбольного турнира, однако в пограничном пункте ему был вручен документ, согласно которому он представляет собой угрозу безопасности или общественному порядку Российской Федерации, сообщает Rzeczpospolita.
Rzeczpospolita: от ворот поворот — на границе польскому политологу объявили, что он угроза безопасности России
Reuters
Россия не впустила на свою территорию Лукаша Адамского, заместителя директора Польско-российского центра диалога и согласия. Согласно тому, что он написал на своей странице в соцсети Facebook, Федеральная служба безопасности вручила ему документ, из которого следует, что он представляет собой угрозу для безопасности России и общественного порядка. Это уже не первый эксперт из Польши, которого Москва в последние несколько месяцев признала персоной нон-грата, пишет Rzeczpospolita.
 
Лукаш Адамский направлялся в город Светлогорск Калининградской области, где должен был участвовать вместе с представителями российских властей в церемонии открытия польско-российского футбольного турнира для детей, продолжает издание. 
 
«Для ФСБ я являюсь угрозой безопасности или общественного порядка Российской Федерации», — написал в интернете польский политолог. Документ был вручён ему в пограничном пункте поблизости от города Гусев. 
 
Лукаш Адамский частично руководит Польско-российским центром диалога и согласия, который был создан на основании соглашения президентов Польши и России. У центра есть своя зеркальная организация в России. В соответствии со статусом она занимается поддержкой польско-российских отношений, в том числе в области культуры и науки, напоминает Rzeczpospolita.
 
Ранее власти России признали нежелательными лицами двух польских политологов, в том числе главу Польского института международных дел Славомира Дембского и одного фоторепортёра, напоминает издание. 
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Rzeczpospolita Польша Европа
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