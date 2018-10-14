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Сегодня: Порошенко назвал три «украинских бренда», от которых «корчит» Москву

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко назвал Вооружённые силы Украины, Нацгвардию и Украинскую автокефальную церковь «украинскими брендами», пишет «Сегодня». Причём он подчеркнул, что именно от этих трёх «брендов» больше всего «корчит» Москву.
Сегодня: Порошенко назвал три «украинских бренда», от которых «корчит» Москву
Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter рассказал о трёх, как он выразился, «украинских брендах», которые больше всего раздражают Москву, сообщает издание «Сегодня».
 
К этим брендам он отнёс Вооружённые силы Украины, Нацгвардию и Украинскую автокефальную церковь.
 
«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это Вооружённые силы Украины. Национальная гвардия Украины. И это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», – написал Порошенко.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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