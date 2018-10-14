Сегодня: Порошенко назвал три «украинских бренда», от которых «корчит» Москву

11:55
Американский боксёр Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Американский боксёр Теренс Кроуфорд нокаутировал соотечественника Хосе Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.
11:48
В мотофестивале в Москве приняли участие более 40 тысяч человек
В Московском осеннем мотофестивале приняли участие более 40 тысяч человек, в том числе пять тысяч мотоциклистов.
11:39
Руководство «Уильямс» подтвердило, что гонщик Окон может занять место Сироткина
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подтвердил, что французский пилот «Форс Индии» Эстебан Окон может занять место российского гонщика Сергея Сироткина на будущий сезон.
11:37
При нападении кенгуру в Австралии пострадали три человека
При нападении крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд ранения получили три человека, сообщает AFP.
11:24
Российский дзюдоист Ярцев завоевал серебро на этапе Гран-при в Мексике
Российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Мексике.
11:23
Путин поздравил Юдашкина с 55-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художника-модельера Валентина Юдашкина с 55-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
11:12
На аукционе в Монако продан папирус Книги мертвых за €1,35 млн
На аукционе в Монте-Карло был продан папирус с вариантом текста древнеегипетской Книги мертвых. Лот ушёл с молотка за €1,35 млн.
11:09
Фёдор Емельяненко просил руководство Bellator не ставить его против российских бойцов
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что просил руководство Bellator не выставлять его против соотечественников.
11:03
В армии Украины появилась первая женщина-генерал
Украинский президент Пётр Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы полковнику медслужбы Людмиле Шугалей.
10:52
Главный тренер «Томи» прокомментировал акцию протеста футболистов своей команды на матче ФНЛ с «Сочи»
Главный тренер «Томи» Валерий Баскаков прокомментировал акцию протеста футболистов своей команды на матче 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».
10:49
Всемирный банк выделит до $1 млрд на помощь Индонезии после землетрясений
Всемирный банк выделит до $1 млрд в качестве финансовой помощи Индонезии для ликвидации последствий землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси.
10:37
Сборная России по кёрлингу победила Бразилию в матче ЧМ в миксте
Сборная России по кёрлингу стартовала с победы на чемпионате мира в Канаде среди смешанных команд.
10:35
В Лондоне белка посетила заседание экологического комитета
Сотрудник администрации Лондона Джилс Бродбент снял на видео белку, которая появилась на мероприятии, организованном экологическим комитетом парламента города. Об этом сообщает UPI.
10:22
В результате ЧП в кафе на северо-востоке Москвы пострадали два человека
В результате ЧП со стрельбой в одном из кафе на северо-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
10:22
Загитова предстала в образе волшебницы из аниме в японском шоу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съёмках японского шоу Taiiku-kai TV.
10:09
Порошенко поздравил Филарета и Макария с отменой решения об отлучении их от церкви
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.
10:06
Соннен: у Емельяненко очень тяжёлые удары
Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен рассказал о причинах поражения в полуфинальном поединке Гран-при Bellator с россиянином Фёдором Емельяненко.
10:01
В аварии туристического микроавтобуса в Карелии пострадали 13 человек
В результате съезда в кювет туристического микроавтобуса на автодороге А-121 в Сортавальском районе Карелии пострадали 13 человек.
09:49
«Даллас» одержал волевую победу над «Анахаймом» в матче НХЛ, Радулов набрал два очка
«Даллас Старз» дома одержал волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:46
Жители Пекина заметили в небе похожий на НЛО объект
Неопознанный летающий объект, излучающий белый свет, заметили в небе над Пекином. Об этом сообщает CGTN.
09:35
Гимнасты принесли три медали в копилку сборной России в седьмой день юношеских Олимпийских игр
Сборная России завоевала три медали в седьмой соревновательный день юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе.
09:33
В Таллине двое детей погибли от отравления бытовым газом
Двое детей четырёх и семи лет погибли в Таллине при отравлении бытовым газом.
09:19
В сети появился первый кадр со съёмок ремейка «Людей в чёрном»
В сети появилось фото со съёмок фильма «Люди в чёрном». Снимок на своей странице в Instagram разместила американская актриса Тесса Томпсон.
09:19
В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека
При столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае пострадали три человека.
09:19
Фёдор Емельяненко заявил, что на вопрос о завершении карьеры ответит после финала Гран-при Bellator
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос о завершении профессиональной карьеры.
09:08
Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.
09:03
Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»
«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:59
Приморский тяжелоатлет Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн, установив рекорд.
08:53
«Вашингтон» уступил «Торонто», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
«Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:47
Трамп назвал Брансона отличным человеком
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу в Белом доме с американским пастором Эндрю Брансоном, освобождённым властями Турции.
08:40
«Тампа» забросила восемь шайб в ворота «Коламбуса» в матче НХЛ, на счету Кучерова — гол и передача
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:35
СМИ: Экс-глава саратовского Минтруда получала матпомощь из бюджета
Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала материальную помощь из бюджета. Об этом сообщает «Медиаликс 64».
08:23
СМИ: В самолёт принца Гарри и Меган Маркл ударила молния
В частный самолёт, на борту которого находился принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл, ударила молния, пишет Daily Mail.
08:19
Фёдор Емельяненко: я не устал, можно ещё работать
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
08:09
Трамп заявил, что США отстали от России и Китая в создании космических войск
Соединённые Штаты отстали от России и Китая в сфере создания космических войск, заявил американский лидер Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки.
07:57
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 2091
Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2091.
07:38
В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.
07:18
В Британии заявили, что ЕС утвердит 15 октября новый режим санкций за применение химоружия
Главы МИД стран Евросоюза официально утвердят 15 октября новый режим санкций за применение и распространение химического оружия.
07:00
Фёдор Емельяненко победил Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
06:47
В Хабаровске проходит прощание с командующим Восточным округом войск Росгвардии
Церемония прощания с командующим Восточным округом войск Росгвардии Игорем Грудновым проходит в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска.
06:28
Российские военные передали жителям сирийского посёлка около тонны продуктов
Российские военные передали жителям посёлка Набья эс-Сахр в сирийской провинции Эль-Кунейтра около тонны продуктов и лекарства. Об этом рассказал начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.
06:12
СМИ сообщили, что зять Трампа несколько лет не платил подоходный налог
На протяжении нескольких лет Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, скорее всего, либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал сумму в значительной степени меньшую, чем это требовалось.
05:51
В Москве 14 октября ожидается до +16 °C
В Москве в воскресенье, 14 октября, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
05:33
В сети появилось видео уничтожения танка Abrams
Йеменские повстанцы-хуситы сожгли танк M1A2S Abrams («Абрамс») сухопутных сил Саудовской Аравии. Видео уничтожения танка размещено в Twitter-аккаунте Yemen Observer.
05:18
Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии возросло до 24
Число погибших в результате взрыва и последующего пожара на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации увеличилось до 24 человек.
04:57
Мэр Парижа предложила разместить бездомных в городской ратуше на период холодов
Мэр Парижа Анна Идальго предложила разместить бездомных на период холодов в городской ратуше — Отель-де-Виле.
04:41
СМИ: В США несколько истребителей F-22 получили повреждения из-за урагана «Майкл»
Ураган «Майкл» повредил несколько истребителей F-22 Raptor, находившихся на базе Тиндалл в американском штате Флорида, сообщает Air Force Times.
04:19
В Мексике заявили, что соглашение USMCA не повредит отношениям с третьими странами
Торговое соглашение о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой не повредит отношениям с третьими странами. Об этом заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.
03:55
Легкомоторный самолёт упал в Атлантический океан
Легкомоторный самолёт, на борту которого находились три человека, упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк.
03:34
ГИБДД проверит информацию о поездке Панина на автомобиле по пешеходной улице Саратова
ГИБДД проведёт проверку по факту поездки автомобиля по пешеходной зоне в Саратове, предположительно, с участием актёра Алексея Панина. Об этом заявила начальник пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова.