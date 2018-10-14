Сегодня: Порошенко назвал три «украинских бренда», от которых «корчит» Москву

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter рассказал о трёх, как он выразился, «украинских брендах», которые больше всего раздражают Москву, сообщает издание «Сегодня».

К этим брендам он отнёс Вооружённые силы Украины, Нацгвардию и Украинскую автокефальную церковь.

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это Вооружённые силы Украины. Национальная гвардия Украины. И это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», – написал Порошенко.