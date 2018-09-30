CNN: Порошенко поблагодарил Путина за помощь в создании «европейской Украины»

В интервью CNN президент Украины Пётр Порошенко заявил, что именно стараниями российского лидера Владимира Путина большинство украинцев стремятся в ЕС и НАТО. Он также поблагодарил США за помощь в укреплении обороноспособности украинской армии и предоставление современного смертельного вооружения.

Президент Порошенко, спасибо, что пришли.



ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Спасибо, что пригласили, Фарид.



Расскажите об этих действиях России, потому что и чиновники разведслужб в администрации, и сотрудники частных компаний утверждают, что Москва занимается предварительной подготовкой весьма массированной киберкампании, направленной на Украину из-за грядущих президентских выборов. Что вас беспокоит в дальнейших действиях русских и что вы можете сделать для предотвращения («вмешательства». — ИноТВ)?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Нам грозят две опасности, Фарид. Первая опасность — это Путин. Я, как президент, борюсь не с какими-то другими людьми — я борюсь с Путиным. Потому что Путин понимает, что война на востоке моей страны или в Крыму, идущая на протяжении последних четырёх лет, уже не приносит ему успеха. Потому что с помощью США мы создали сильную и надёжную армию. Я очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американскими, британскими, канадскими и европейскими советниками. Он понимает, что он больше не может добиться успеха на поле боя.



Однако он считает, что успеха можно добиться во время выборов — если он подорвёт стабильность в стране с помощью кибератак, фейковых новостей — даже не фейков, а дезинформационных технологий, на которые Россия потратила миллиард долларов, в частности на Spuntnik TV, Russia Today и многие другие.



Дезинформация какого рода?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: О…ну, вот вам пример: это не российская агрессия, это гражданская война; за эту агрессию и тысячи жертв ответственна не Россия, а украинские власти, потому что это внутренняя борьба; на оккупированной территории нет российских войск, это…



Всё это российские телеканалы транслируют на Украину?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Российские телеканалы или российские агенты и не только на Украину, но и на весь мир. И многое другое.



Вам удалось заблокировать некоторые российские социальные сети?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Да, заблокировать некоторые российские социальные сети, потому что они по сути сотрудничают с российской спецслужбой ФСБ, и ими манипулируют российские боты. Представьте только: на тот момент они занимали примерно 10-процентную долю украинского рынка. Миллионы украинских пользователей попали под сильное информационное давление со стороны Российской Федерации.



Вы получили противотанковые ЗРК «Джавелин». Очень мощное оружие против России. Теперь Украина в гораздо более выгодном положении?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Фарид, здесь огромное символическое значение. Ведь это первое смертельное оружие — определённо разработанное для обороны, — но тем не менее, первое смертельное оружие, которое мы получили. Во-первых, мы впервые открыто участвуем в военно-техническом сотрудничестве с другим государством. Что чрезвычайно важно.



Примеру Америки последуют и другие страны…



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Конечно. Таким образом мы становимся страной, с которой можно сотрудничать в военно-технической сфере, поскольку по закону Соединённых Штатов Америки мы имеем право защищать свою собственную территорию, свой собственный народ. А дальше, вероятно, завтра, мы получим два американских патрульных корабля береговой охраны, что поможет решить нам ещё одну проблему: попытку России оккупировать Азовское море.



Где оно находится?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: У берегов Укарины. Её омывают Черное и Азовское моря. И третий важный момент: мы бы с большой охотой приобрели системы ПВО. Ведь существует также угроза массированной атаки российских ВКС. В таком случае Путин и Россия должны понять, что, решившись пересечь очередную черту и напасть на мою территорию, они заплатят гораздо более высокую цену. Мы не просим американских солдат защищать Украину. Мы лишь просим помощи в создании эффективной системы сотрудничества в области глобальной безопасности под эгидой США. Так мы стараемся защитить безопасность и демократию во всём мире. И я хочу поблагодарить американцев — будь они республиканцы или демократы, не важно, — за поддержку суверенитета и независимости Украины.



Автор колонки в The Washington Post Энн Аппельбаум пишет, что антиукраинская кампания Путина возымела любопытный эффект: Украина сплотилась, появилась новая украинская идентичность. Вы согласны?



ПЁТР ПОРОШЕНКО: Могу лишь подтвердить эти слова. Вот вам лишь некоторые цифры: в 2013 году трансатлантическую интеграцию, вступление в НАТО, поддерживали лишь 16 процентов украинцев. Теперь их более 54 процентов. Кто на это повлиял? Путин. В 2013 году интеграцию в Европейский союз, членство в ЕС, поддерживали лишь 33 процента украинцев. А теперь – 74 процента. Кто повлиял на них? Путин. Так что, спасибо вам, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. Мы абсолютно уверены, что в Российскую Империю мы больше не вернёмся.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 сентября 2018 года.