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Вести: Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил, что Украина фактически является восточным флангом НАТО. Как передают «Вести», данное заявление украинский президент сделал во время передачи ВМС Украины двух американских патрульных катеров береговой охраны класса Island.
Вести: Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО
Reuters

Пётр Порошенко заявил, что Украина является фактически восточным флангом НАТО. Как пишут «Вести», об этом он сказал во время передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса Island.

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — заявил Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США Балтимор в рамках рабочего визита в Штаты. 
 
Как отмечает издание, в то же время помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединённых Штатов неизменна относительно твёрдой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. 
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