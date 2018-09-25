Die Welt: Запад должен вырвать Украину из «клещей постсоветской системы»

Украина не может похвастать большими успехами в проведении реформ и борьбе с коррупцией, пишет Die Welt. Многие считают, что нынешняя власть в Киеве — всего лишь часть прежней олигархической системы. Но на фоне других альтернатив это наименьшее зло, считает автор статьи Рихард Херцингер. К тому же он не видит в этом повода отказывать стране в западной поддержке. Это будет «роковая ошибка», убеждён журналист.

2019 год станет решающим для Украины, пишет Die Welt. В это время в стране пройдут президентские и парламентские выборы, которые могут замедлить или вообще подорвать процесс демократизации и принятия реформ, начавшийся после «революции достоинства» в 2014 году. Согласно данным недавних опросов, у нынешнего главы государства Петра Порошенко очень небольшие шансы на переизбрание. И хотя гражданские активисты обвиняют его в том, что он входит в олигархическую коррупционную систему, от которой Украина так и не избавилась, всё же другие альтернативы ещё хуже.

Самого многообещающего кандидата Юлию Тимошенко считают «непредсказуемым популистом», которая пообещает избирателям всё что угодно, лишь бы снова оказаться у власти. К тому же её винят в провале первой попытки проведения реформ после «оранжевой революции» в 2004 году. «В результате её победа на выборах станет символом трагического повторения истории», — считает журналист. При этом на Украине представители гражданского общества так и не смогли сформировать политическую силу, которая смогла бы сменить старую, дискредитировавшую себя касту политиков.

клещей постсоветской системы». К тому же Киев всё ещё тратит большие ресурсы на противостояние российской агрессии на востоке Украины, а также Впрочем, если Запад откажет Украине в поддержке из-за тех проблем, которые возникают у неё на пути в демократическую Европу, то это будет роковой ошибкой, считает издание. Вряд ли кого-то удивит, что за четыре года страну так и не удалось перестроить и освободить из «». К тому же Киев всё ещё тратит большие ресурсы на противостояние российской агрессии на востоке Украины, а также попыткам Москвы блокировать движение украинских судов через Керченский пролив. При этом украинские коррупционеры злоупотребляют сложившейся ситуацией, используя её для того, чтобы скрыть свои махинации.

Вместо того чтобы смягчать санкции против Кремля, Запад должен их ужесточить и таким образом заставить Россию отпустить Украину. Это необходимо не только для защиты права и мира в Европе, но и для того, чтобы дать стране время на обновление. Недоверие к нынешним властям в Киеве вполне обоснованно, но в силу отсутствия лучших альтернатив это наименьшее зло. В преддверии выборов стоит ожидать масштабных кампаний Кремля по дезинформации и дестабилизации страны, ведь Москва очень хочет установить в стране послушное ей правительство.

Порошенко же сделал ставку на Запад и даже собирается законодательно закрепить намерение его страны вступить в ЕС и НАТО, продолжает издание. Но в перспективе на Украине должно возникнуть новое политическое руководство, независимое от олигархата. Только такая власть сможет предложить стране надёжную перспективу на будущее. К тому же Украина страдает от тех же проблем, что и Европа. Страна может вернуться к авторитаризму, а также погрузиться в хаос и развалиться, но со сменой поколений возможно и естественное возрождение демократии. «На Украине на кону стоит ничуть не меньше, чем будущее свободной Европы», — утверждает автор.