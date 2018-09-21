Deutschlandfunk: российский «удав» экономически душит Украину в Азовском море

Россия активно блокирует движение украинских судов через Керченский пролив, подрывая тем самым экономику Украины, пишет Deutschlandfunk. «Придирки и проверки» — это часть гибридной войны Кремля, считают в Киеве. Многие опасаются, что дело может дойти до военной конфронтации между странами, отмечает немецкое издание.

В войне на востоке Украины появился «новый очаг конфликта»: Азовское море, в которое можно попасть только через Керченский пролив между Крымским полуостровом и Россией, пишет Deutschlandfunk. На этом участке Кремль начал блокировать движение судов в сторону Украины и обратно. Теперь «множатся опасения», что дело может дойти до военной конфронтации, предостерегает автор статьи.

До конфликта в Донбассе все причалы в мариупольском порту был заняты, продолжает издание. Ситуация была стабильной. И даже после «аннексии» Крыма Россия без возражений пропускала украинские корабли через Керченский пролив. Как-никак обе страны жили в мире долгое время, поясняет немецкий журналист. Но потом Москва построила на этом месте мост и установила ограничение на высоту проходящих под ним судов. В результате Украина потеряла ряд крупных контрактов на перевозку стали.

Также Россия начала задерживать украинские корабли, подвергая их долгим проверкам. Поначалу процедура занимала два — два с половиной часа, и это никого сильно не беспокоило. Но во время ЧМ-2018 Россия ужесточила контроль, при этом сохранила заведённый порядок и после окончания чемпионата. Проверки иногда длятся целый день, а иногда три и даже пять дней, рассказывают работники мариупольского порта.

При этом в некоторых случаях проводились даже двойные проверки, отмечает издание. И то же самое происходило на обратном пути. И это в такой сфере бизнеса, где на счету каждый час. Из-за сложившихся обстоятельств украинские судовладельцы терпят ежедневные убытки в размере $6—7 тыс. К тому же они никуда не подают официальные жалобы, потому что боятся, что бумаги попадут не в те руки и у их кораблей появятся ещё большие проблемы.

«Придирки и проверки» — это часть гибридной войны России, цель которой заключается в том, чтобы довести украинскую экономику до краха и вызвать беспорядки, считает директор центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, Кремль использует «тактику удава», пытаясь экономически задушить оба порта в Мариуполе и Бердянске.

Крымский мост — это не только путь сообщения, но и политический инструмент, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Если украинские порты будут работать неэффективно и терпеть убытки, большое количество людей потеряют свою работу. Они будут очень недовольны и в первую очередь обвинят Украину в том, что она не сохранила их рабочие места, объяснил он.

Наряду с экономической угрозой существует и военная, продолжает издание. Вот уже два месяца множатся слухи, что Россия готовит новую военную операцию против Украины с целью пробить сухопутный коридор в Мариуполь. Район Мариуполя — это одно из главных мест, где ОБСЕ регистрирует наибольшее количество нарушений условий перемирия на востоке Украины. К тому же наблюдатели отмечают высокую концентрацию военной техники в регионе.

На Украине считают, что Мариуполь может стать «окном возможностей» для главы Кремля Владимира Путина, чтобы предпринять агрессивные действия в отношении Украины. В ответ на экономическое давление со стороны Москвы Омелян требует принять антироссийские санкции: «Россия нам не партнёр. Россия — наш враг. Компромиссов быть не может».

«Одно на данный момент можно сказать точно: Россия ещё не скоро отдаст Крым. Ближайшие месяцы покажут, попытается ли Россия захватить берег Азовского моря или ограничится экономическим давлением на регион», — заключает издание.