1+1: Украина высылает венгерского консула из-за скандала с паспортами

Украина высылает консула Венгрии из Закарпатья. Как передаёт «1+1», причиной этому стала видеозапись, на которой дипломат выдаёт украинцам венгерские паспорта и просит скрывать это от властей.
Украина высылает венгерского консула из Закарпатья. Это является ответом на массовую выдачу венгерских паспортов местным жителям.
Скандал разгорелся после обнародования видео, на котором жители Берегово получают документы и присягают на верность Венгрии. После этого венгерские дипломаты поднимают бокалы с шампанским и просят людей скрывать от украинских властей факт получения второго гражданства.
Официальный Будапешт воздерживается от комментариев, а министр иностранных дел Украины обнародовал в соцсетях видеообращение.
ЦИТАТА:Присягаю и считаю Венгрию своей родиной. Скрывайте от граждан Украины факт получения венгерского гражданства.
ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины: Мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег, но это уже доказательство. Этот консул поедет в Будапешт или в другой венгерский город, но он лишь винтик в этой дипломатической конструкции.
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