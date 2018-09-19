Вести: во Львове запретили фильмы и книги на русском языке

19:04 Каррера объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели на матч ЛЕ с «Рапидом» Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию об отстранении футболистов команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в преддверии выездного матча Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

19:04 Грудинин не стал комментировать арест своих акций в совхозе имени Ленина Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин отказался прокомментировать RT сообщения о наложении судом ареста на его акции в совхозе имени Ленина.

19:00 Трамп заявил о скорой встрече с Ким Чен Ыном Американский президент Дональд Трамп заявил, что вскоре проведёт встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

18:56 МИД России приветствует результаты межкорейского саммита МИД России приветствует договорённости между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.

18:48 Головин занимается в общей группе игроков «Монако» перед игрой с «Нимом» Полузащитник сборной России по футболу и «Монако» Александр Головин тренируется в общей группе игроков коллектива из Монте-Карло перед матчем шестого тура чемпионата Франции с «Нимом».

18:43 Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 22—25 сентября в Нижегородской области Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 22—25 сентября в Нижегородской области, сообщает kp.ru.

18:41 Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за его усилия к построению мира Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за его миротворческие усилия. Об этом он заявил в ходе выступления на стадионе в Пхеньяне.

18:39 В Москве завершают строительство платформы Ленинградская на Рижском направлении В Москве завершают строительство нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском направлении МЖД, сообщают «Дни.ру».

18:37 Павлюченко не верит, что Сёмин сможет наладить игру «Локомотива» в ЛЧ Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал поражение московского «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».

18:26 В СБУ прокомментировали данные о выдаче паспортов Венгрии украинцам Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.

18:25 До конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют запустить два тоннелепроходческих механизированных комплекса. Об этом сообщают «Дни.ру».

18:21 Расходы бюджета России на премьера и его аппарат в 2018 году могут превысить 6 млрд рублей Расходы федерального бюджета на обеспечение деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева, его заместителей и сотрудников аппарата правительства могут составить почти 6,4 млрд рублей.

18:20 В Удмуртии вынесли приговор двум экс-полицейским по делу об инсценировке преступления В Удмуртии вынести приговор двум бывшим полицейским по делу об инсценировке преступления, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

18:16 Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил шансы российского футболиста Александра Головина выйти на поле в матче шестого тура французской Лиги 1 с «Нимом».

18:11 МИД России: США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН Россия сожалеет, что США в вопросе санкций против Северной Кореи предпринимают попытки контролировать Совет Безопасности ООН и его комитет по КНДР, заявили в пресс-службе российского МИД.

18:08 Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

18:07 Эксперт оценил визит лидера Южной Кореи в КНДР Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.

18:04 В Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков В Новосибирской области пресекли деятельность преступной группировки по производству и распространению синтетических наркотиков, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

18:03 Джошуа рассказал, что изучает методику Криштиану Роналду для сохранения физической формы Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что изучает методику португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду для сохранения физической формы.

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17:59 Эксперт оценил заявление Трампа касательно санкций из-за «Северного потока — 2» Заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».

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17:56 В Госдуме прокомментировали возможное создание сотовой сети для чиновников Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Фёдоров в беседе с Nation News прокомментировал возможное создание сотовой сети для чиновников и представителей силовых структур к 2024 году.

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17:48 Эксперт оценил последствия прекращения Украиной договора о дружбе с Россией Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.

17:48 США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу США сертифицируют российский самолёт наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу 24 сентября, заявил представитель Госдепа.

17:47 Территорию одной из агрофирм на Ямале закрыли на карантин из-за лептоспироза Территорию агрофирмы «Приполярная» в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за лептоспироза, сообщает URA.RU.

17:47 Повреждённый «Союз МС-09» допустили к продолжению полёта Космический корабль «Союз МС-09», который был повреждён, допущен к продолжению полёта в составе МКС. Об этом сообщается на сайте РКК «Энергия».

17:46 Природные заповедники Крыма получили статус федеральных Государственные природные заповедники Крыма стали особо охраняемыми природными территориями федерального значения, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Минприроды.

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17:41 На фестивале «Круг света» в Москве могут установить два рекорда Гиннесса На фестивале «Круг света» могут установить два рекорда Гиннесса, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на организаторов.

17:38 Кузнецова потерпела поражение во втором круге турнира WTA в Гуанчжоу Россиянка Светлана Кузнецова проиграла китаянке Ван Цян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гуанчжоу.

17:35 Мосгорсуд оставил Апфельбаум под домашним арестом Мосгорсуд оставил директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, обвиняемую в мошенничестве по делу «Седьмой студии», под домашним арестом до 19 октября.

17:35 Трамп заявил об огромном прогрессе в ситуации вокруг КНДР Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до того, как он стал президентом, существовала угроза войны с Северной Кореей, при этом, по его словам, в настоящее время в отношениях с этой страной достигнут «огромный прогресс».

17:34 В ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека, пять пострадали В дорожно-транспортном происшествии на трассе Можга — Вавож погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД России по региону.

17:28 Глушаков прокомментировал информацию о разводе с женой Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о разводе со своей женой Дарьей.

17:27 Журова прокомментировала призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно быть заинтересовано в восстановлении РУСАДА, поэтому члены исполкома не должны слушать сторонних комментаторов на эту тему.

17:25 В Челябинской области произошло обрушение на золотодобывающей шахте В Челябинской области в результате обрушения на золотодобывающей шахте погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

17:21 ЦИК: повторные выборы в Приморье должны пройти не позднее 16 декабря Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе Центризбиркома.

17:19 В Госдуме отреагировали на призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с RT прокомментировал призыв Григория Родченкова не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

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17:15 Собянин назначил члена Совета Федерации от Москвы Членом Совета Федерации от Москвы назначен Владимир Кожин. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

17:13 Глава Южной Кореи впервые публично выступил перед жителями КНДР Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые публично выступил перед северокорейцами.

17:10 ЦСКА обыграл «Кунлунь Ред Стар» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Кунлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

17:08 Путин заявил о необходимости разработать новые виды вооружений Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать разработку новых видов вооружений.

16:59 Макаревич оценил запрет публичного использования русского языка во Львовской области Российский музыкант Андрей Макаревич в беседе с ФАН отреагировал на инициативу львовских депутатов о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

16:58 Суд наложил арест на акции Грудинина в совхозе имени Ленина Суд постановил наложить арест на принадлежащие Павлу Грудинину акции ЗАО «Совхоз имени Ленина» в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей супругой.

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16:57 Балахничёв прокомментировал призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT сказал, что голосование по вопросу восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) покажет степень объективности WADA.