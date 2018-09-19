Вести: во Львове запретили фильмы и книги на русском языке

Депутаты города Львов проголосовали за запрет во Львовской области публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Как пишут «Вести», депутаты также поручили администрации облсовета создать рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу с местными жителями.
Львовский областной совет запретил публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в своём регионе. Как пишут «Вести», за это решение во вторник, 18 сентября, проголосовали 57 депутатов.
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении Львовского облсовета.
Депутаты также поручили администрации облсовета создать рабочую группу, которая будет проводить «разъяснительную работу» с жителями области.
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