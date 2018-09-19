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Вести: во Львове запретили фильмы и книги на русском языке

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Депутаты города Львов проголосовали за запрет во Львовской области публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Как пишут «Вести», депутаты также поручили администрации облсовета создать рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу с местными жителями.
Вести: во Львове запретили фильмы и книги на русском языке
Reuters

Львовский областной совет запретил публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в своём регионе. Как пишут «Вести», за это решение во вторник, 18 сентября, проголосовали 57 депутатов.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении Львовского облсовета.

Депутаты также поручили администрации облсовета создать рабочую группу, которая будет проводить «разъяснительную работу» с жителями области. 

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