Channel NewsAsia: в отличие от Сирии Россия завоёвывает Ливан «мягкой силой»

Россия открывает в Ливане курсы русского языка, способствует восстановлению инфраструктуры, занимается репатриацией беженцев. Как отмечает Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP, Россия использует «мягкую силу», чтобы укрепиться в этой стране и увеличить своё влияние.

Возможно, в Сирии, где царит война, Москва и смогла завоевать своё влияние с помощью военной интервенции, но в соседнем Ливане, где позиции Франции и США сильнее, она взяла на вооружение более мягкий подход, пишет Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP. По словам автора статьи, Россия пытается «пустить глубокие корни в этой маленькой средиземноморской стране» с помощью культурного охвата, бизнес-связей и традиционной дипломатии.

При поддержке российского посольства в Бейруте только за прошедшее лето в Ливане открылись три новых центра, где изучают русский язык. Помимо арабского в Ливане обычно знают ещё французский и английский языки.

Отношения между Москвой и Бейрутом были на высоте в 1950-х годах, но после развала Советского Союза они пришли в упадок. Ливан сейчас ассоциируется с Западом, но для России это символическое место для перекраивания системы международного управления.

Помимо открытия новых культурных центров Россия увеличила до 60 количество стипендий, которые она даёт студентам из Ливана. Кроме того, с 2012 года практически удвоился объём экспорта из России в эту небольшую страну и достиг $770 млн в прошлом году. Москва и Бейрут также ведут переговоры об открытии «зелёного коридора» для поставок сельскохозяйственной продукции из Ливана в Россию. Помимо всего прочего, российская компания «Новатэк», как ожидается, будет участвовать в разработке газовых месторождений у берегов Ливана.

Бейрут полагается на помощь иностранных игроков в восстановлении своей экономики, пишет автор статьи, и в этом плане на Россию у него большие надежды. «Мы рассчитываем, что россияне примут участие в крупном проекте по модернизации инфраструктуры Ливана, — приводит автор статьи слова главы Российско-ливанского делового совета Жака Саррафа. — Российский бизнес намерен пустить корни на севере Ливана перед восстановлением Сирии».

Однако этот процесс осложняется тем, что сирийские и российские фирмы попали под европейские и американские санкции, и в итоге ливанские банки не очень хотят с ними взаимодействовать. Банковский сектор Ливана уже находится под пристальным вниманием американского Минфина из-за связей с движением «Хезболла», которое поддерживает Иран.

Экономический рост Ливана замедлился в последние годы из-за политических разногласий, которые парализовали правительство, и из-за 1,5 млн сирийских беженцев. И в этом вопросе Москва тоже протягивает руку помощи, предлагая программу репатриации беженцев.

Кроме того, Москва предложила Ливану миллиардный оборонный контракт, но Бейрут отказался от него в последний момент. Дело в том, что из-за такого соглашения он мог бы потерять огромную финансовую поддержку, которую он получает от США. Даже намёк на то, что Ливан готов принять от России контракт на закупку её вооружений, может нанести значительный и потенциально неизгладимый ущерб для существующих двусторонних и многосторонних отношений Бейрута с другими странами, приводит издание мнение экспертов.