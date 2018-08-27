Times: в Алеппо постепенно возвращаются туристы
Работники российского посольства в Соединённых Штатах выясняют, не оказались ли граждане России в числе пострадавших при стрельбе в городе Джексонвилл.
Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, надеется на помощь со стороны российских властей и ООН, об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Президент США Дональд Трамп запретил администрации Белого дома публиковать официальное заявление с похвальными отзывами о скончавшемся сенаторе Джоне Маккейне, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Полиция установила личность открывшего стрельбу в американском городе Джексонвилл во время киберспортивного турнира, им оказался 24-летний Дэвид Кац. По данным ведомства, геймер убил двух человек, после чего покончил с собой.
Российские учёные начали работы по созданию индивидуализированной вакцины от рака кожи — меланомы, пишет газета «Известия».
Протестующие в Кишинёве жители Молдавии потребовали отставки премьер-министра страны Павла Филипа, также аннулирования закона о налоговой амнистии, сообщает РИА Новости.
Состояние пострадавшего в результате инцидента в Эймсбери британца Чарли Роули, вновь госпитализированного в связи с проблемами со зрением, ухудшилось. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на родственника Роули.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» готов продать голландского полузащитника Квинси Промеса во французский «Монако» за €20 млн.
В Главном управлении МЧС по Москве рассказали о пожаре в центре города. По данным ведомства, возгорание произошло на летней веранде 11-го этажа жилого дома.
Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира, который проходил в Португалии.
В центре Москвы загорелась крыша Дома на набережной, движение по улице перекрыто, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу своей команды над «Анжи» в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.
Россия и Белоруссия выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал забитый им мяч в поединке пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Анжи», который стал для форварда первым в составе железнодорожников после перехода из «Краснодара» в летнее межсезонье.
Финансовые организации в России скоро исчерпают возможность снижать ставки по займам в связи с нежеланием терять прибыль, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.
В матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:1.
Спасатели спустили с Эльбруса украинскую альпинистку, которая подала фонариком сигнал о том, что ей необходима помощь, с высоты более 5 тыс. м.
Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.
Министерство обороны Эстонии приняло решение 27 августа возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после ошибочного пуска ракеты самолётом ВВС Испании.
Мяч в поединке третьего тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» стал для полузащитника «Челси» Эдена Азара 70-м в рамках турнира.
Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.
Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.
Похороны американского сенатора Джона Маккейна, который скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, состоятся 2 сентября, в воскресенье.
В полиции подтвердили, что единственный подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле в американском штате Флорида погиб. Об этом сообщил местный шериф Майк Уильямс в ходе пресс-конференции.
Клуб Российской премьер-лиги ЦСКА близок к подписанию контракта с 21-летним японским нападающим Такумой Нисимурой.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Николаем Волошиным на матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что поддерживал на выборах главы США Дональда Трампа.
В матче второго тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» на своём поле обыграл «Эмполи» со счётом 2:1.
Найденная в немецком городе Людвигсхафен авиабомба времён Второй мировой войны обезврежена. Об этом сообщает Rheinpfalz.
Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.
Гроб с телом американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна будет доставлен в ротонду Капитолия США. Об этом заявил спикер нижней палаты конгресса Пол Райан.
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сломал руку в предсезонном матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы и выбыл примерно на семь недель.
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бельгии.
Человек, который открыл стрельбу в торгово-развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл во Флориде, сделал это из-за проигрыша на чемпионате по киберспорту.
В приморском Уссурийске более 40 тыс. человек остались без света. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго России.
Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинг высказался о роли системы защиты кокпита (Halo) в том, что пилот команды «Заубер» Шарль Леклер не получил травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что нет конкретных сроков принятия решения по допуску российского защитника Вячеслава Войнова к выступлениям в лиге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Минск ждёт от Москвы выполнения достигнутых договорённостей.
Монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Заубер», высказался о системе защиты кокпита (Halo), которая спасла его от травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Фельдшер пострадал в результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды на последних минутах матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в жилом доме в подмосковном Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новым послом Белоруссии в России станет достойный человек. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Полиция города Джексонвилл в американском штате Флорида сообщила о смерти одного из подозреваемых, который открыл стрельбу в развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг».
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе нападающего Фёдора Смолова за железнодорожников.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Авдеевку заявил, что дипломатическая служба должна работать как военное подразделение.