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Times: в Алеппо постепенно возвращаются туристы

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В сирийском городе Алеппо возрождается туризм, пишет The Times. Местные жители и бизнесмены отстраивают разрушенные войной здания и обещают, что после окончания восстановительных работ город будет выглядеть лучше, чем раньше.
Times: в Алеппо постепенно возвращаются туристы
Reuters
Туристы потихоньку возвращаются в разрушенный войной сирийский город Алеппо, сообщает The Times. До гражданской войны туриндустрия Сирии процветала, теперь сложилась иная ситуация.
 
Несмотря на то что сирийское правительство отвоевало Алеппо ещё в 2016 году, до города временами доносятся отдалённые звуки взрывов, поскольку бои в пригороде всё ещё продолжаются, говорится в статье.
 
Согласно опубликованному в 2017 году докладу ЮНЕСКО, 60% старого города серьёзно повреждены, а ещё 30% разрушены в ходе войны. Между тем в этой части Алеппо постепенно открываются магазины. Жители и бизнесмены отстраивают разрушенные войной здания.
 
«Мы всё отстроим, и будет лучше, чем раньше», — заявил изданию Абдель Хай Каддур, который до войны был владельцем двух отелей в старом городе.
 
На днях город посетили два британских и два голланских гостя, а также группа из 15 французских туристов. Между тем наличие в недавно открытой древней цитадели Алеппо указателей на русском языке говорит о том, что это место в основном посещают представители российских сил, которые помогли президенту Сирии Башару Асаду остаться у власти.
 
Местные жители гуляют в парках целыми семьями. В христианских районах бары, которые продают алкоголь и предлагают кальян, зап посетителей. Поздно ночью по улицам ездят автомобили, из которых несётся музыка.
 
В настоящее время даже существует возможность получить туристическую визу в Сирию, но сделать это, скорее всего, непросто, поскольку зачастую необходимо получать дополнительные разрешения на поездку. Сирийское посольство в Лондоне до сих пор закрыто, но другие посольства — в Париже и Бейруте — всё ещё полноценно функционируют.
 
Дорога из Дамаска в Алеппо открыта и безопасна, но придётся объезжать удерживаемую повстанцами провинцию Идлиб. В целом поездка из одного города в другой занимает шесть часов, говорится в статье.

 

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Times Великобритания Европа
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