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СТРАНА.ua: Порошенко призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече с лидерами украинской общины в США Пётр Порошенко заявил о необходимости ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Как пишет «СТРАНА.ua», по словам Порошенко, данную инициативу поддерживают многие страны, а против выступает только Россия.
СТРАНА.ua: Порошенко призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко в эти дни находится в США, где принимает участие в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как пишет «СТРАНА.ua», на встрече с лидерами украинской общины Порошенко заявил, что выступал на мероприятии высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира, где подчеркнул необходимость ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Он отметил, что и министр иностранных дел Канады Фриланд во время этого мероприятия подчёркивала необходимость введения миротворческой миссии ООН. 
 
«Все за, кроме России. Она боится. Она уже начинает платить за санкции, за преступления», —  добавил он. 
 
По словам президента, это стало возможным потому, что у Украины есть большая солидарность.
 
«Я уверен, что отведённый нам путь мы пройдём вместе. И это путь к нашей с вами победе. Ведь мы защищаем свою украинскую родную землю, свой украинский родной язык. И гарантом, и залогом нашей независимости есть своя украинская родная армия», — заявил Пётр Порошенко.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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вооруженный конфликт Донбасс Петр Порошенко Украина
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