СТРАНА.ua: Порошенко призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН

13:46
В ВСУ до конца 2018 года призовут почти 18 тысяч человек
Правительство Украины утвердило численность украинских граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в вооружённые силы Украины в октябре — декабре 2018 года.
13:45
СМИ: ФИФА намерена ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести послематчевую серию пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.
13:40
Правительство России одобрило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ
Правительство России поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
13:36
Российский владелец «Монако» Рыболовлев может продать клуб
Российский предприниматель и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен продать футбольный клуб.
13:31
Жан-Мари Ле Пен вновь госпитализирован
Французский политик, основатель партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пен вновь госпитализирован. Об этом сообщает BFMTV.
13:27
Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде
Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в ведомстве следствие отпустило под подписку о невыезде.
13:26
В Госдуме связали введение США новых санкций против 12 российских компаний с выборами
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT введение Министерством торговли США новых санкций в отношении 12 российских компаний.
13:25
Число безработных в России упало до рекордно низкого уровня
Число безработных в России достигло рекордно низкой отметки — 3,5 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
13:18
В МИД Китая ответили на призыв Трампа бороться с социализмом
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя призывы президента США Дональда Трампа к борьбе с социализмом, заявил, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития и общественно-социальную систему.
13:15
СМИ: Стало известно, когда и где пройдёт боксёрский поединок Уайлдер — Фьюри
Стало известно, когда и где пройдёт боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира по нескольким версиям Тайсоном Фьюри.
13:11
В Совфеде назвали устранением конкурентов введение США новых санкций против 12 российских компаний
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал введение Министерством торговли США новых санкций в отношении 12 российских компаний.
13:10
Россияне стали реже бронировать туры в Израиль после катастрофы в небе над Сирией
Туристы из России стали реже бронировать туры в Израиль из-за обострения отношений между государствами после крушения российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
13:01
Юрист Пацев поделился мнением насчёт апелляции ВФЛА в CAS по поводу своего статуса
Спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением насчёт апелляции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу восстановления своего статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
13:00
В Закарпатье венгерский паспорт получил украинский пограничник
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что резонансное видео, на котором украинцы в Берегове получают венгерские паспорта, в интернет выложил действующий сотрудник Госпогранслужбы Украины. Он же стал и одним из обладателей паспорта.
12:57
СК организовал проверку по факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье
Следователи начали проверку по факту схода 16 вагонов на участке железной дороги в Забайкальском крае. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирского СУСК на транспорте.
12:44
В Темзе вновь заметили кита белуху
Кита белуху вновь заметили в водах реки Темзы недалеко от британского города Грейвзенд. Об этом сообщает Sky News.
12:44
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье
В Домодедовском районе Московской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
12:41
Французское СМИ признало Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Анже»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил самую высокую оценку в команде по итогам матча чемпионата Франции по футболу с «Анже».
12:37
Мандат Кобзона получил иркутский депутат
Центральная избирательная комиссия России передала мандат скончавшегося депутата Государственной думы Иосифа Кобзона депутату законодательного собрания Иркутской области Александру Якубовскому.
12:33
Украинские националисты потребовали выслать из страны консула Венгрии
В Киеве возле здания МИД Украины проходит акция протеста националистов, которые требуют выслать из страны консула Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов украинцам в Берегове.
12:29
Власти Москвы назвали столичную скорую самой быстрой в Европе
Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что скорая помощь в Москве является самой быстрой в Европе и одной из самых быстрых в мире.
12:28
Глава ВФЛА опроверг данные СМИ о требованиях восстановить членство в IAAF
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию зарубежных СМИ, что организация направила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием восстановить членство.
12:27
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 27 сентября
Гидрометцентр продлил на четверг, 27 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
12:27
В Крыму прокомментировали угрозы от делегации Украины в ООН
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал угрозы украинской делегации в ООН в адрес представителя Крыма.
12:26
Столтенберг: НАТО и Украина сами решат вопрос вступления страны в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press заявил, что альянс не будет спрашивать у России разрешения относительно вступления Украины в альянс.
12:26
Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.
12:19
Правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН
Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» в ходе доклада на площадке организации.
12:14
Страдающий от рака хоккейный тренер Кинэн: теперь я настоящий Железный Майк
Бывший главный тренер хоккейного «Металлурга» из Магнитогорска Майк Кинэн иронично прокомментировал перенесённую операцию на предстательной железе, в которой обнаружена раковая опухоль.
12:14
Эксперт объяснил подготовкой к санкциям заявление Пентагона об угрозе России
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT объяснил заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о первостепенной угрозе ядерного оружия России предпосылкой для введения новых санкций против нашей страны.
12:12
Ребров прокомментировал решение Терри отказаться от перехода в «Спартак»
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что понимает решение англичанина Джона Терри отказаться от перехода в столичный клуб.
12:12
В ВСУ опровергли информацию о примитивных паролях в системе управления войсками
Главное управление связи и информационных систем ВСУ опровергло данные о том, что сервера автоматизированной системы управления войсками «Днепр» имели примитивные пароли типа «admin» и «123456».
12:05
В Иране прокомментировали обвинения Израиля в «причастности» к крушению Ил-20
Кейван Хосрави, представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, прокомментировал RT обвинения со стороны Израиля в якобы причастности страны к крушению российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
12:01
Памфилова призвала главу Хакасии обосновать снятие с выборов
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала главу Хакасии Виктора Зимина, отказавшегося от участия во втором туре выборов губернатора, обосновать своё решение.
11:52
У экс-тренера хоккейного «Металлурга» Кинэна обнаружен рак
У бывшего главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорского «Металлурга» Майка Кинэна обнаружен рак предстательной железы.
11:49
Рябков прокомментировал возможность встречи Лаврова и Помпео на ГА ООН
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН.
11:41
ЦИК зафиксировала попытки применения админресурса на выборах во Владимирской области
Центризбирком зафиксировал попытки злоупотребления административным ресурсом в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
11:34
Тренер «Тампы» прокомментировал травму Кучерова
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского нападающего Никиты Кучерова, полученную в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
11:32
Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря
На Украине на побережье Азовского моря военнослужащие провели тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
11:28
Ребров: из-за травмы моя карьера могла оборваться ещё десять лет назад
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что пока не готовится завершать профессиональную карьеру футболиста.
11:27
ЦИК не подтвердила ни одно нарушение из жалоб по выборам в Хабаровском крае
Информация о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края не подтвердилась, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
11:25
Ребров рассказал, что хотел бы искоренить в российском футболе
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров назвал главную вещь, которую хотел бы искоренить в российском футболе.
11:25
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных сайта «Миротворец»
В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесён митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
11:19
Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций ФИФА
Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций Международной федерации футбола (ФИФА).
11:19
Четыре страны поддержали создание единой с Россией базы данных террористов
Создание единой с Россией базы данных террористических организаций поддержали четыре страны, в том числе Индия, Иран, Китай и Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь Совбеза России Евгений Аношин.
11:14
В России возобновят производство фотоаппаратов «Зенит»
Красногорский завод имени С.А. Зверева и компания Leica возрождают в России производство легендарных фотоаппаратов «Зенит».
11:04
Российская теннисистка Гаспарян обыграла Марию на турнире в Ташкенте
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла Татьяну Марию из Германии в 1/8 финала турнира в Ташкенте.
10:51
ВФЛА подтвердила подачу апелляции в CAS на решение IAAF
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подтвердила информацию о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
10:50
Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесено на 2 октября
Рассмотрение апелляции на арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перенесено на 2 октября.
10:42
Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для сестёр Хачатурян
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна.
10:38
Госдума приняла поправки Путина к проекту о пенсионных изменениях
Госдума единогласно приняла поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве, передаёт ТАСС.