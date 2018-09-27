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Вести: Павел Климкин уснул во время выступления Порошенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как пишут «Вести», соответствующая видеозапись была опубликована на портале YouTube.
Вести: Павел Климкин уснул во время выступления Порошенко
YouTube

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Как пишут «Вести», данная видеозапись была опубликована на портале YouTube.



Как отмечает издание, на 17-й минуте в кадре появляется задремавший глава МИД Павел Климкин, первая леди Украины Марина Порошенко и министр здравоохранения Ульяна Супрун, а также члены делегаций других стран.

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источник
Вести Украина Европа
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