Вести: Павел Климкин уснул во время выступления Порошенко

19:26
«Автомобилист» одержал одиннадцатую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:13
Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край придёт бабье лето
Синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае можно ожидать бабье лето.
19:12
Авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море
Три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа уничтожили мишени, имитировавшие условного противника в Чёрном море, сообщает «Крыминформ».
19:11
В Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке
В Комсомольске-на-Амуре установят монументы боевому самолёту и подлодке, сообщает ИА «Хабаровский край».
19:11
Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
19:10
Международный форум открылся в «Артеке»
III Международный форум открылся в МДЦ «Артек», сообщает РИА Новости Крым.
19:10
Концерн «Калашников» рассказал подробности об арктической экипировке
Концерн «Калашников» рассказал подробности об арктической экипировке и снаряжении, сообщает kp.ru.
19:05
В МИД Британии сказали об условии снятия санкций с КНДР
Глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал, от выполнения какого условия зависит снятие санкций с КНДР.
18:59
«Краснодар» одержал победу над «Авангардом» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
«Краснодар» обыграл курский «Авангард» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
18:58
Путин прибыл в Таджикистан на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл из Баку в Душанбе, где 27—28 сентября примет участие в заседании глав государств СНГ.
18:51
Эксперт поддержал введение новых правил регистрации автомобилей
Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил регистрации автомобилей.
18:50
Загитова победила в короткой программе на турнире в Оберстдорфе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
18:49
Лавров заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Корейском полуострове
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове.
18:46
В делегации России опровергли слова главы МИД Британии о его встрече с Лавровым
Никаких переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с британским министром иностранных дел Джереми Хантом в рамках Генассамблеи ООН не было, заявили в российской делегации.
18:40
Всемирный банк рассказал об условиях предоставления Украине гарантий на $800 млн
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдавии и Украины Сату Кахконен рассказала, при каком условии украинским властям будут предоставлены гарантии на $800 млн.
18:39
Колобков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения ЧМ-2023 по хоккею
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) выбрать Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира в 2023 году.
18:33
Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян
Басманный суд Москвы принял решение отпустить из СИЗО обвиняемую в убийстве отца Ангелину Хачатурян, среднюю из трёх сестёр, подозреваемых в данном преступлении.
18:28
Посол: Польша не намерена полностью отказываться от российского газа
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что республика не намерена полностью отказываться от закупок российского газа.
18:21
В КДК РФС рассмотрят беспорядки на матче Кубка России между «Торпедо» и «Динамо»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит беспорядки, которые происходили на матче 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».
18:09
Нацбанк Украины ожидает транша МВФ до конца года
У Киева есть шанс получить новый транш МВФ в 2018 году, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
18:08
Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны
Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о переименовании страны.
18:06
Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии по футболу
Российский голкипер Максим Рудаков выиграл чемпионат Финляндии по футболу в составе клуба ХИК из Хельсинки.
18:01
В Киеве проходит митинг из-за нападений на активистов
В Киеве возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко началась демонстрация, с помощью которой митингующие желают привлечь внимание главы страны к нападениям на общественных активистов.
17:58
В Москве археологи нашли более 30 тысяч артефактов за шесть лет
В столице археологи обнаружили более 30 тыс. артефактов за шесть лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
17:58
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что два ополченца погибли и один пострадал в результате обстрела санитарного автомобиля со стороны украинских военных.
17:55
Павлюченкова и Севастова вышли в полуфинал турнира WTA в Ухане в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу над китаянками Дуань Ин-Ин и Ван Яфань в четвертьфинале соревнований в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
17:49
Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН
Госсекретарь США Майк Помпео на министерской встрече Совбеза ООН высказался за политический процесс в Сирии под эгидой организации. Об этом сообщила представитель ведомства Хезер Науэрт.
17:48
Глава МИД Венгрии заявил о готовности выслать консула Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова Закарпатской области.
17:46
Василий Лановой посетил Ханты-Мансийск
Народный артист СССР Василий Лановой посетил Ханты-Мансийск, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент культуры ХМАО-Югры.
17:46
В России усилят контроль за продукцией четырёх предприятий Казахстана
Россельхознадзор с 29 сентября вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырёх казахстанских предприятий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.
17:35
Матч десятого тура РПЛ между «Енисеем» и «Спартаком» состоится в Красноярске
Российский футбольный союз (РФС) огласил решение о месте проведения игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским «Енисеем» и московским «Спартаком».
17:34
В ОБСЕ рассказали, кто займёт место Хуга в СММ
Новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вместо Александра Хуга станет Марк Этерингтон.
17:30
Глава МИД Британии рассказал об обсуждении с Лавровым инцидента в Солсбери
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.
17:29
Власти Москвы заявили, что отопление во всех домах города будет включено к 29 сентября
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве отопление будет включено во всех домах к 29 сентября.
17:28
Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию
Военнослужащие из Нидерландов прибыли в Норвегию на учения НАТО без зимней формы, забыв, что в скандинавской стране осенью может быть холодно, пишет Aftenposten.
17:27
Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Блинова
Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Павла Блинова, сообщает интернет-издание «Сусанин».
17:25
Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»
Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде. Об этом сообщает «Реальное время».
17:22
Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября
В восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.
17:20
Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Китай с двухдневным рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
17:18
МЧС сообщило об увеличении площади пожара в доме в Томске
В Томске площадь пожара в многоквартирном жилом доме увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
17:14
В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».
17:12
В Федерации автовладельцев оценили новые правила регистрации автомобилей
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
17:12
Российская теннисистка Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над Фанни Штоллар из Венгрии в матче 1/4 финала теннисного турнира в Ташкенте.
17:12
В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.
17:05
На Урале объявили в розыск студента, подозреваемого в убийстве
В Свердловской области объявили в розыск 23-летнего уроженца Якутска Сандала Трофимова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.
17:02
В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить обвиняемого во взрыве газа в жилом доме
В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить мужчину, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме на улице Удмуртской, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
17:01
В Удмуртии заявили о росте средней зарплаты на 11,6%
В Удмуртии заявили о росте средней заработной платы на 11,6%. За семь месяцев 2018 года она превысила 31 тыс. рублей.
17:00
Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.
16:59
Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.
16:56
УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.