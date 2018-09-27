Вести: Павел Климкин уснул во время выступления Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как пишут «Вести», соответствующая видеозапись была опубликована на портале YouTube.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Как пишут «Вести», данная видеозапись была опубликована на портале YouTube.





Как отмечает издание, на 17-й минуте в кадре появляется задремавший глава МИД Павел Климкин, первая леди Украины Марина Порошенко и министр здравоохранения Ульяна Супрун, а также члены делегаций других стран.