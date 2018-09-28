Обозреватель: Порошенко на коленях почтил память Маккейна

Фотография Петра Порошенко, на которой украинский президент встал на колени перед могилой Джона Маккейна, вызвала настоящий взрыв комментариев в соцсетях. Как пишет «Обозреватель», украинцы поддержали главу государства, отметив, что Маккейн был истинным другом Украины, а российский сегмент пользователей пестрит оскорблениями и заявлениями, что это унижение для президента и всей страны.
Во время рабочего визита в США президент Пётр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтил память американского сенатора Джона Маккейна. Как пишет «Обозреватель», супруги посетили место захоронения сенатора на кладбище на территории Военно-морской академии США и возложили венок к его могиле.
Как отмечает издание, одна из фотографий, где глава Украины преклонил колено, вызвала настоящий взрыв комментариев в соцсетях. Украинцы поддержали главу государства, отметив, что Маккейн был истинным другом Украины. Российский сегмент пользователей пестрит оскорблениями и заявлениями, что это якобы «унижение для президента и всей Украины».
Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал нападение радикалов из экстремистской организации «Правый сектор»* на Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь прервёт каноническое общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию раскольнической церкви на Украине.
Доктор военных наук военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого страна де-факто является восточным флангом НАТО.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) продолжает разработку бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на новых физических принципах, которые сделают самолёт Ил-20 невидимым для ракет противника.
Самолёты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами радиоэлектронной борьбы после крушения российского самолёта у берегов Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны «кормят Россию», покупая у страны газ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила 153 картеля в первые шесть месяцев 2018 года, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Независимый журналист политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран — участниц НАТО, пишет издание Focus со ссылкой на источник в Группе контрразведки при штабе Объединённых вооружённых сил альянса в Европе.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил, что украинские войска наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе.
На Украине в Харьковской области пограничники задержали гражданина США, который пытался незаконно попасть в Россию на велосипеде, чтобы увидеться с любимой, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT позицию президента США Дональда Трампа, который на саммите НАТО заявил, что европейские страны «кормят Россию», приобретая у неё газ.
Сотрудники правоохранительных органов Дании перекрыли Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, а также мост Большой Бельт, связывающий датские острова Зеландия и Фюн, из-за проведения полицейской операции.
Политолог Александр Коньков в разговоре с RT прокомментировал сообщения британских СМИ об обнаружении третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Эксперты рассказали о всплеске регистрации доменов сайтов, предлагающих купить iPhone XS и iPhone XS Max. Некоторые из этих ресурсов создаются мошенниками и киберпреступниками, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Group-IB.
Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.