Обозреватель: Порошенко на коленях почтил память Маккейна

18:02 СМИ: О контракте Квята с «Торо Россо» будет объявлено 29 сентября Официальное объявление о возвращении российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята в итальянскую команду «Торо Россо» запланировано на 29 сентября.

18:01 Самый протяжённый участок Большой кольцевой линии метро планируют запустить в 2021 году Самый протяжённый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от «Некрасовки» до «Рассказовки» планируют запустить в 2021 году.

17:53 Эксперт прокомментировал заявление Эрдогана о разговоре Меркель и Трампа на тему российского газа Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.

17:52 ЦСКА объявил о назначении американского баскетболиста Хайнса капитаном команды Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о назначении американского центрового Кайла Хайнса капитаном команды.

17:51 В РПЦ прокомментировали нападение националистов на украинский храм Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал нападение радикалов из экстремистской организации «Правый сектор»* на Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

17:51 РПЦ полностью прекратит общение с Константинополем в случае автокефалии Украины Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь прервёт каноническое общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию раскольнической церкви на Украине.

17:50 Маккартни рассказал, какую из его песен оценил Леннон Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, заявил, что Джон Леннон лишь однажды похвалил песню его авторства. Об этом сообщает CBS.

17:45 Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о становлении Украины флангом НАТО Доктор военных наук военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого страна де-факто является восточным флангом НАТО.

17:44 В России создадут новые комплексы подавления ракет Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) продолжает разработку бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на новых физических принципах, которые сделают самолёт Ил-20 невидимым для ракет противника.

17:44 Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился мнением о поддержке болельщиков во время 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.

17:41 Президент Ливана обвинил Запад в политизации темы беженцев в Сирии Президент Ливана Мишель Аун в интервью RT заявил, что Запад политизирует тему сирийских беженцев.

17:37 Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ Самолёты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами радиоэлектронной борьбы после крушения российского самолёта у берегов Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

17:36 Черчесов уверен, что Германия отлично справится с проведением Евро-2024 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу заявки Германии на право принять чемпионат Европы 2024 года.

17:35 Сеул заявил о намерении отправить делегацию на праздничные мероприятия в Пхеньян Власти Южной Кореи заявили о планах отправить делегацию в составе примерно 150 человек на праздничные мероприятия в Пхеньян.

17:33 В Госдуме раскритиковали позицию Трампа по поставке российского газа в Европу Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны «кормят Россию», покупая у страны газ.

17:30 Геркус оценил предложения Федуна по реформированию российского футбола Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение президента «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.

17:28 В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 28 сентября В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

17:24 ФАС выявила 153 картеля в первом полугодии Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила 153 картеля в первые шесть месяцев 2018 года, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

17:23 Глава Минстроя заявил об отсутствии необходимости повышать взносы за капремонт Глава Минстроя Владимир Якушев заявил об отсутствии необходимости повышать взносы за капитальный ремонт.

17:23 Эксперт оценил сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей Независимый журналист политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

17:19 Россельхознадзор запретил поставки свинины из Бельгии из-за АЧС Россельхознадзор с 27 сентября ввёл временные ограничения на поставки свинины из Бельгии из-за обнаружения в этой стране африканской чумы свиней.

17:17 Сироткин подвёл итоги двух тренировочных сессий Гран-при России Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в двух сессиях свободных заездов 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

17:17 СМИ сообщили о работе Скрипаля на разведки четырёх стран НАТО Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран — участниц НАТО, пишет издание Focus со ссылкой на источник в Группе контрразведки при штабе Объединённых вооружённых сил альянса в Европе.

17:16 Эксперт оценил заявление Эрдогана о разговоре Меркель и Трампа на тему российского газа Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.

17:16 В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ в Донбассе Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил, что украинские войска наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе.

17:15 Минздрав прокомментировал данные о росте младенческой смертности В Минздраве прокомментировали данные Счётной палаты о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. Об этом сообщает РБК.

17:14 Депутат Госдумы Ганзя объяснила своё заявление о низкой зарплате Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила своё заявление о низкой заработной плате.

17:11 В России предложили ввести наказание за «скручивание» показателей пробега автомобиля В России предлагают ввести наказание за «скручивание» показателей одометра при продаже автомобиля на вторичном рынке.

17:07 На Украине задержали велосипедиста из США, пытавшегося незаконно попасть в Россию На Украине в Харьковской области пограничники задержали гражданина США, который пытался незаконно попасть в Россию на велосипеде, чтобы увидеться с любимой, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

17:04 «Зенит» в ноябре проведёт товарищеский матч с «Шальке» Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» анонсировал проведение товарищеского матча с гильзенкирхенским «Шальке».

17:03 Эксперт прокомментировал позицию Трампа по российскому газу Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT позицию президента США Дональда Трампа, который на саммите НАТО заявил, что европейские страны «кормят Россию», приобретая у неё газ.

16:58 На Украине выдачу гражданства Венгрии украинцам расследуют по статье о госизмене Расследование предоставления венгерского гражданства украинцам в Берегове Закарпатской области ведётся по статье о государственной измене.

16:50 Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России, Сироткин — 19-й Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

16:50 Экс-депутат Рады оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отставку экс-президента Украины Леонида Кучмы с поста представителя Киева в контактной группе.

16:49 В Дании перекрыли Эресуннский мост из-за полицейской операции Сотрудники правоохранительных органов Дании перекрыли Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, а также мост Большой Бельт, связывающий датские острова Зеландия и Фюн, из-за проведения полицейской операции.

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16:45 Полиция в Челябинске разыскивает журналистку Znak.com Полиция начала розыск журналистки Znak.com Ирины Крючковой, которая пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск.

16:44 В Ассоциации дипломатов раскритиковали инцидент с торгпредством России в Киеве Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал инцидент с российским дипломатическим представительством в Киеве.

16:44 Глава Торгово-промышленной палаты Сирии рассказал о сотрудничестве с Россией Глава Торгово-промышленной палаты Сирии Гассан аль-Калла в беседе с ФАН рассказал о сотрудничестве с Россией.

16:42 Прилепин рассказал, как на него повлиял конфликт в Донбассе Писатель Захар Прилепин в беседе с ФАН рассказал, как на него повлияла ситуация в Донбассе.

16:41 Владелец кафе прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге Владелец кафе «Типичный Питер» Сергей Зак прокомментировал гибель двух человек при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге.

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16:35 Эксперты рассказали о мошенниках, торгующих «новыми iPhone» в интернете Эксперты рассказали о всплеске регистрации доменов сайтов, предлагающих купить iPhone XS и iPhone XS Max. Некоторые из этих ресурсов создаются мошенниками и киберпреступниками, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Group-IB.

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16:34 Эксперт прокомментировал предоставление украинцам гражданства Венгрии Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предоставление украинцам гражданства Венгрии.

16:30 В заксобрании Петербурга прокомментировали гибель людей при прорыве трубы с кипятком Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.

16:28 Курц 3 октября посетит Санкт-Петербург Канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября посетит с визитом Санкт-Петербург, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

16:25 Жена Мамаева сообщила, что разводится с футболистом Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что разводится с футболистом.