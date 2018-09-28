Обозреватель Оригинал

Обозреватель: Порошенко на коленях почтил память Маккейна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Фотография Петра Порошенко, на которой украинский президент встал на колени перед могилой Джона Маккейна, вызвала настоящий взрыв комментариев в соцсетях. Как пишет «Обозреватель», украинцы поддержали главу государства, отметив, что Маккейн был истинным другом Украины, а российский сегмент пользователей пестрит оскорблениями и заявлениями, что это унижение для президента и всей страны.
Обозреватель: Порошенко на коленях почтил память Маккейна
Twitter

Во время рабочего визита в США президент Пётр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтил память американского сенатора Джона Маккейна. Как пишет «Обозреватель», супруги посетили место захоронения сенатора на кладбище на территории Военно-морской академии США и возложили венок к его могиле.

Как отмечает издание, одна из фотографий, где глава Украины преклонил колено, вызвала настоящий взрыв комментариев в соцсетях. Украинцы поддержали главу государства, отметив, что Маккейн был истинным другом Украины. Российский сегмент пользователей пестрит оскорблениями и заявлениями, что это якобы «унижение для президента и всей Украины». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Обозреватель Украина Европа
теги
Джон Маккейн Петр Порошенко США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров