Порошенко: Россия собирается вмешаться в избирательную кампанию на Украине

Пётр Порошенко заявил, что Россия собирается активно вмешиваться в выборы президента Украины, которые состоятся весной следующего года. Как передаёт «112 Украина», по словам украинского президента, Москва будет использовать различные средства, начиная от дезинформации и заканчивая кибератаками.
Пётр Порошенко заявил, что Россия будет активно вмешиваться в избирательный процесс на Украине, используя различные средства, начиная от дезинформации и заканчивая кибератаками. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил во время встречи с членами нового состава ЦИК.
«Мы уже сейчас видим, и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнёров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию — через системы дезинформации, через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак, чтобы сорвать выборы», — заявил Порошенко.
Он отметил, что надеется на эффективную работу членов ЦИК и эффективные средства противодействия планам России с целью защиты выбора украинского народа.
«Ещё одна важная позиция — противодействие подкупу избирателей. Сегодня в этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут из России, я надеюсь, как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом затрудняют этот процесс», — заявил Порошенко и добавил, что соответствующие проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ.
Как напоминает телеканал, выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года, а осенью того же года украинцам придется выбирать новый состав парламента.
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