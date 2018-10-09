Порошенко: Россия собирается вмешаться в избирательную кампанию на Украине

Пётр Порошенко заявил, что Россия собирается активно вмешиваться в выборы президента Украины, которые состоятся весной следующего года. Как передаёт «112 Украина», по словам украинского президента, Москва будет использовать различные средства, начиная от дезинформации и заканчивая кибератаками.

Пётр Порошенко заявил, что Россия будет активно вмешиваться в избирательный процесс на Украине, используя различные средства, начиная от дезинформации и заканчивая кибератаками. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил во время встречи с членами нового состава ЦИК.

«Мы уже сейчас видим, и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнёров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию — через системы дезинформации, через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак, чтобы сорвать выборы», — заявил Порошенко.

Он отметил, что надеется на эффективную работу членов ЦИК и эффективные средства противодействия планам России с целью защиты выбора украинского народа.

«Ещё одна важная позиция — противодействие подкупу избирателей. Сегодня в этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут из России, я надеюсь, как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом затрудняют этот процесс», — заявил Порошенко и добавил, что соответствующие проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ.

Как напоминает телеканал, выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года, а осенью того же года украинцам придется выбирать новый состав парламента.