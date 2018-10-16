Rzeczpospolita: Белоруссия осталась последним бастионом московского патриарха
После ухода украинской церкви Белоруссия остается последним бастионом московского патриарха, пишет Rzeczpospolita.
После ухода украинской церкви Белоруссия остается последним бастионом московского патриарха, пишет Rzeczpospolita.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал информацию о крушении самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины, который упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
Следователи завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам судостроительного завода «Южный Севастополь».
Система сбора дождевой воды должна заработать в московском «Аптекарском огороде» 18 октября, сообщает m24 со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.
В Челябинской области проводят доследственную проверку сообщений СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом, сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали и отправили в колонию экс-начальника отдела милиции посёлка Ханымей Константина Сильченко. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Молодёжная сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года.
В Военно-воздушных силах США заявили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27 на Украине.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков 16 октября обсудил с делегацией высокопоставленных сотрудников МИД Израиля во главе с заместителем генерального директора ситуацию на Ближнем Востоке.
В московском футбольном клубе «Локомотив» прокомментировали информацию о задолженности по выплате алиментов бывшей супруге полузащитника команды Дмитрия Тарасова.
Россия сама выйдет из Совета Европы, если оппоненты в организации будут настаивать на её исключении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал сообщение Генштаба Вооружённых сил Украины о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
В США заявили, что нефтяной экспорт Ирана значительно сократился на фоне повторного введения американских санкций.
В Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
Всероссийская акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 18—20 октября в Воронежской области, сообщает kp.ru.
Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от француженки Ализе Корне в матче первого круга теннисного Кубка Кремля, проходящего в Москве.
В Государственной службе статистики Украины заявили, что страна увеличила импорт товаров из России на 21,2%, до $5,094 млрд за январь — август 2018 года.
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану, свидетельствуют данные на сайте Минфина США.
Патриархия Турецкой православной церкви направила иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против Константинопольского патриархата (КП), сообщила ТАСС официальный представитель церкви Севги Эренерол.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом.
В Удмуртии более 270 тыс. человек прошли вакцинацию против гриппа. Это данные республиканского управления Роспотребнадзора на 15 октября.
Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду на то, что решение Международного суда ООН повлияет на США и санкции будут отменены, сообщает агентство Mehr.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение.
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Депутаты Верховной рады приняли закон, который предусматривает окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвёртого энергоблока станции в экологически безопасную систему.
Чемпион мира Максим Вылегжанин объявил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии.
На экскурсиях, тематических мероприятиях и мастер-классах в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ побывали более 25 тыс. человек с 4 по 10 октября, в дни проведения Всемирной недели космоса.
Военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения Су-27 в Винницкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиенту не предъявили официальных обвинений по статье «Побои».
В Московском зоопарке вновь заработал центр зимней передержки рукокрылых, сообщает портал мэра и правительства.
Уволен главврач Ростовского областного перинатального центра, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт регионального Министерства здравоохранения.
Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова — Оксаны, заявил, что клуб выплачивал не всю сумму по алиментам футболиста.
Никол Пашинян сообщил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении.
Гендиректор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил выступление клуба в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу команды.
В Кургане будут судить 21-летнего хакера, от действий которого пострадали в Челябинской, Орловской, Ярославской областях и в Республике Алтай. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, что глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак не имеет претензий к его клиенту.
В Вологодской области завели уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Череповецкой детской больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Сестра супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кейт — Пиппа Миддлтон — родила первого ребёнка.
Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 3,8 млн пассажиров и более 26 тыс. рейсов за шесть месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.
За неделю в Кировской области 147 человек обратились за медицинской помощью из-за острых кишечных инфекций, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота начала зачётные тактические учения, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ заявила, что Россия «не в курсе» кибервойны с Нидерландами.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отложила введение новых правил, предъявляющих специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
Член Общественной палаты России, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин в беседе с ФАН оценил предложение президента Украины Петра Порошенко передать в постоянное пользование вселенскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве.
Генштаб Вооружённых сил Украины заявил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
В Верещагине завели уголовное дело из-за смерти ребёнка в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поприветствовал то, что Саудовская Аравии поддерживает власти Турции в расследовании дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью перезапустила раздел «Закладки». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал предстоящую аудиторскую проверку организации, которую проведёт Всемирное антидопинговое агентство (WADA).