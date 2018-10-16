Rzeczpospolita: Белоруссия осталась последним бастионом московского патриарха

Решение синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви сильно встревожило Москву, пишет Rzeczpospolita. Поэтому в Минск спешно направился патриарх Кирилл, чтобы пресечь любые кривотолки по поводу независимости Белорусской православной церкви, число прихожан которой достигает половины населения республики.

После ухода украинской церкви Белоруссия остается последним бастионом московского патриарха, пишет Rzeczpospolita.

В первый раз в своей истории Русская православная церковь созвала синод вне границ России. В понедельник в чрезвычайном режиме в Минск направился патриарх Кирилл, который в течение трех дней будет возглавлять работу верховного духовенства российской церкви. Результатом этих консультаций должен стать ответ на последнее решение синода Константинопольского патриархата, который на прошлой неделе решил продолжить предоставление автокефалии украинской церкви, пишет польское издание.

«В Москве спекулируют, что речь идёт не только об Украине и что патриарх неслучайно направился в Белоруссию. Особенно учитывая то, что несколько дней тому назад белорусский Могилёв посетил Владимир Путин. Он даже провёл там заседание Совета безопасности. По иронии судьбы, там велись также переговоры о религии и будущем украинской церкви», — добавляет автор.

Бывший советник российского президента Андрей Илларионов заявил, что последнее решение Константинополя опосредованно затронуло также белорусскую церковь. На прошлой неделе синод Константинополя аннулировал «аннексию» православной киевской метрополии Патриархом Московским в 1686 году. Илларионов напоминает, что тогда к российской Церкви присоединили Брестскую, Туровскую, Полоцккую, Оршанскую и Мстиславско-Могилевскую епархии, которые в настоящее время находятся на территории Белоруссии и принадлежат Православной церкви Московского Патриархата.

Независимая белорусская газета «Наша Нива» в свою очередь утверждает, что после получения независимости от Москвы украинской церкви такое право также получит белорусская церковь. Издание пишет о происходящей революции в головах белорусского православного духовенства. В отличие от Украины в Белоруссии не было раскола в церкви в начале 90-х. Белорусская автокефалическая православная церковь насчитывает едва ли более десяти приходов, большинство вне границ страны. Более 80 процентов верующих белорусов — почти половина общества —принадлежит именно Московскому патриархату. «Мы так же независимы, как Белорусская католическая церковь независима от Ватикана», — объясняет пресс-секретарь Белорусской православной церкви Московского Патриархата. «Украинский пример является негативным примером для нас», — утверждает он.

Белорусские СМИ на протяжении многих лет спекулируют, что у Александра Лукашенко не складывается сотрудничество с руководством Белорусской православной церкви Московского Патриархата. Проблемы начались в 2013 году, когда на пенсию ушел митрополит белорусской церкви Филарет. Тогда белорусские правительственные СМИ продвигали отца Федора Повного, тесно связанного с властями в Минске. Предпологали, что Лукашенко хочет, чтобы во главе церкви в первый раз в истории страны встал именно белорус. Его мнение Москва не приняла во внимание. На место Филарета российский Патриарх прислал Рязанского митрополита Павла, напоминает польское издание.

«Тогда Лукашенко был сильно унижен. Ему ясно было показано, где находится каноническая территория Москвы, и он ничего не мог сделать», — поведал изданию Rzeczpospolita Александр Милинкевич, преподаватель и бывший кандидат в президенты Белорусии. «В белоруской церкви царит ситуация как во времена СССР, когда посты первого секретаря Коммунистической партии в Минске не могло занимать лицо с происхождением из западной Белоруссии. У Москвы нет доверия к местным», — резюмирует он.