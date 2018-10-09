Корреспондент: Лукашенко пообещал вооружить всё взрослое население Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что в случае войны Белоруссия обеспечит оружием всё взрослое население страны. Как сообщает «Корреспондент», белорусский президент отметил, что оружие получат семь миллионов человек, в том числе старики и женщины, чтобы они могли защищаться.
В случае войны оружием будут обеспечены все жители Белоруссии, кроме детей. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что оружие получат семь миллионов человек, в том числе старики и женщины, чтобы они могли защищаться.
Лукашенко также отметил, что Белоруссии необходимо только оборонительное оружие, пригодное для нанесения неприемлемого ущерба желающим повоевать со страной.
«Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это всё есть», – резюмировал лидер страны.
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