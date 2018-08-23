Белсат: о чём бы Путин и Лукашенко ни договорились, судить нужно по делам

Отношения между Россией и Белоруссией сложились такие, что даже если лидеры не виделись всего несколько месяцев, у них всё равно накопится масса вопросов, которые нужно обсудить, отмечает корреспондент телеканала «Белсат». Поэтому Путин снова проводит с Лукашенко в Сочи личную встречу в приватной обстановке, однако, по словам журналиста, не всегда их договорённости в итоге воплощаются в жизнь.

В последнее время официальные встречи Лукашенко с Путиным все больше напоминают тушение дома стаканами с водой — не успеваешь залить печь, как уже крыша горит. Вот и на этот раз, только три месяца назад виделись в тех же Сочи, как список проблем снова километровый: от наболевших нефтяных, кредитных и молочных до вопроса нового посла и протекционизма в промышленности.

АЛЕСЬ ЛОГВИНЕЦ, политолог: По прежней истории отношений между Кремлём и Лукашенко мы знаем, что его договорённости с российской стороной в конце концов способствовали сохранению его власти в Белоруссии. Помним 2005 год.

В таком же ключе высказываются в Кремле. Проблемы в двусторонних отношениях там называют не более чем шероховатостями.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Объем отношений Москвы и Минска во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются.

Но для Белоруссии это далеко не шероховатости. Проблема российского налогового манёвра, который начнёт действовать с начала нового года и может лишить Минск доходов на почти 4% от всего валового продукта страны, носит для Белоруссии стратегический характер. Только этого российского шага хватит, чтобы отправить отечественную экономику в рецессию на несколько ближайших лет. Стоит ли тогда удивляться заявлениям Лукашенко о варварском отношении России и о том, что наша страна зажата с обеих сторон? Все это только слова, говорит российский политолог Александр Конфисахор.

АЛЕКСАНДР КОНФИСАХОР, политолог, доцент СПБГУ: Когда ему (Лукашенко. — ИноТВ) нужно сблизиться с Россией, он начинает делать в этом направлении шаги, несмотря на то, что говорил ещё буквально месяц назад. Когда ему нужно показать, что она, Белоруссия, является независимым государством и он проводит независимую политику, то он достаточно чётко, достаточно жёстко и вообще-то очень точно критикует отношения с Россией, критикует то, как Россия относится к Белоруссии, как относится к нему лично.

Сочинская встреча пройдёт в полуофициальной обстановке, на ней не будет десятков чиновников и объективов прессы. Лукашенко и Путин будут договариваться приватно. Результаты предыдущих встреч доказывают, что в таких условиях политики найдут взаимопонимание, даже в самых тяжёлых вопросах.

АЛЕКСАНДР КОНФИСАХОР: Я думаю, что у Лукашенко получится (договориться. — ИноТВ), как я сказал, он знающий политик, понимающий политик. И, более того, руководство России прекрасно понимает, что им нельзя терять Белоруссию в качестве своего партнёра по международным отношениям. Потому что если мы, например, пойдём от обратного, посмотрим, с кем сейчас Россия дружит, с кем находится в таких партнёрских отношениях, то придём к такому, мягко скажу, не очень утешительному выводу.

Но, как это тоже уже не раз было, договорённости, достигнутые на уровне глав двух стран, позже просто не выполняются. Достаточно вспомнить знаменитое лукашенковское: «Володя, не порти вечер». А потому в отношениях с нашей восточной соседкой следить надо не за словами, а за действиями.

Игорь Кулей, Белсат.



Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.