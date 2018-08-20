Лукашенко: наша судьба определена Богом — быть крепким мостом между Востоком и Западом

Отвечая на критику интернет-пользователей в свой адрес, белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что его страна не собирается разворачиваться на Запад, но старается выстраивать добрые отношения со своими соседями. При этом, по его словам, как раз Россия, как никто, стремится наладить отношения с Западом и с США, приводит его слова БЕЛТА.



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси: Некоторые, особенно россияне, «плявузгают»*, иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же тоже знаю. Что нам друг другу ещё показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определённая база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения. Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, — белорусы, россияне и украинцы. Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это надо? Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у неё единственное окно в тысячу километров с востока на запад, с запада на восток — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси. Я понимаю, и говорил об этом: Россия боится потерять… Не дай Бог, там некоторые писаки пишут, что «Беларусь развернулась на Запад». Да никуда мы не разворачиваемся и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом. У нас блестящие отношения не только с Россией — с Китайской народной республикой. Запад — это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси. То же самое с Китайской народной республикой. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда. Там, где наши интересы. И потом, если некоторые россияне нас всё время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете? Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне. Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, ещё начиная со времён Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать. *Перевод с белорусского — мелят чушь (прим. ИноТВ) "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь - в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и ЗападомЧитать полностью: http://www.belta.by/president/view/ot-raznosa-pravitelstvu-do-vyborov-i-mezhdunarodnoj-politiki-lukashenko-otvetil-na-kritiku-v-smi-i-314489-2018/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси: Некоторые, особенно россияне, «плявузгают»*, иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же тоже знаю. Что нам друг другу ещё показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определённая база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения.

Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, — белорусы, россияне и украинцы.

Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это надо? Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у неё единственное окно в тысячу километров с востока на запад, с запада на восток — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси. Я понимаю, и говорил об этом: Россия боится потерять… Не дай Бог, там некоторые писаки пишут, что «Беларусь развернулась на Запад». Да никуда мы не разворачиваемся и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом.

У нас блестящие отношения не только с Россией — с Китайской Народной Республикой. Запад — это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси. То же самое с Китайской Народной Республикой. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда. Там, где наши интересы.

И потом, если некоторые россияне нас всё время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?

Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне. Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, ещё начиная со времён Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать.

*Перевод с белорусского — мелят чушь (прим. ИноТВ)