Вести: доходы Порошенко за год увеличились в 12 раз

Согласно декларациям о доходах, 2018 год был прибыльным для многих украинских чиновников. Однако, как пишут «Вести», лучше всего дела в этом году шли у Петра Порошенко, поскольку его доходы по сравнению с прошлым годом выросли в 12 раз и суммарно составили около $7 млн.

Уходящий год был весьма прибыльным для многих украинских чиновников. Как пишут «Вести», это следует из их деклараций, в которые они на протяжении 2018-го вносили правки «о существенном изменении в имущественном состоянии».

Как пишет издание, лучше всего дела в этом году шли у Петра Порошенко. Его доходы по сравнению с прошлым годом выросли в 12 раз и суммарно составили 197 млн гривен. А вот премьер-министр Владимир Гройсман, судя по его декларации, этот год жил на одну зарплату, которая составила около 800 тысяч гривен.

Ещё лучше дела шли у руководителей фракций в парламенте. Судя по декларации, благоприятные изменения в финансовом состоянии произошли у главы «Радикальной партии» Олега Ляшко, который получил 16 млн гривен от продажи недвижимости. Ещё одним главой фракции, кто в 2018 году указал существенные изменения, стал руководитель «Оппоблока» Вадим Новинский. В этом году он получил 838,6 тысяч гривен в виде гонораров, а ещё 7 миллионов взял в долг.