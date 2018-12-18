Вести: доходы Порошенко за год увеличились в 12 раз

Согласно декларациям о доходах, 2018 год был прибыльным для многих украинских чиновников. Однако, как пишут «Вести», лучше всего дела в этом году шли у Петра Порошенко, поскольку его доходы по сравнению с прошлым годом выросли в 12 раз и суммарно составили около $7 млн.
Уходящий год был весьма прибыльным для многих украинских чиновников. Как пишут «Вести», это следует из их деклараций, в которые они на протяжении 2018-го вносили правки «о существенном изменении в имущественном состоянии».
Как пишет издание, лучше всего дела в этом году шли у Петра Порошенко. Его доходы по сравнению с прошлым годом выросли в 12 раз и суммарно составили 197 млн гривен. А вот премьер-министр Владимир Гройсман, судя по его декларации, этот год жил на одну зарплату, которая составила около 800 тысяч гривен.
Ещё лучше дела шли у руководителей фракций в парламенте. Судя по декларации, благоприятные изменения в финансовом состоянии произошли у главы «Радикальной партии» Олега Ляшко, который получил 16 млн гривен от продажи недвижимости. Ещё одним главой фракции, кто в 2018 году указал существенные изменения, стал руководитель «Оппоблока» Вадим Новинский. В этом году он получил 838,6 тысяч гривен в виде гонораров, а ещё 7 миллионов взял в долг.
Российские «специалисты по дезинформации» направили свои усилия на дискредитацию спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу сохранить место в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию доклада сената США о «российской кампании».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что численный состав российских военнослужащих на территории Сирии сокращён и доведён до установленного штата.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Зобова.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке комитетом сената США по разведке нового доклада о «кампании России по дезинформации», якобы направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.
В связи с отменой ограничений в отношении российских бизнесменов для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) работа по подготовке официальной российской резиденции «Русский дом» в Давосе будет возобновлена.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев прокомментировал в беседе с RT заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин высказался по поводу своего ареста в ходе рассмотрения апелляции на продление пребывания в СИЗО на два месяца ему и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.