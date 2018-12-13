ЛБ: Порошенко поблагодарил евродепутатов за упоминание «европейских перспектив» Украины

02:44
«Ювентус» первым достиг отметки в 5000 забитых мячей в чемпионате Италии по футболу
Мяч нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с «Торино» стал для «Ювентуса» пятитысячным в рамках турнира.
02:40
Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока-2»
Соединённые Штаты призывают Германию «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Госдепа Роберт Палладино.
02:33
НБА оштрафовала центрового «Индианы» Тёрнера за неприличный жест в адрес болельщиков
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
02:23
МОК потребовал от ряда российских спортсменов вернуть медали Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от ряда российских спортсменов вернуть медали, завоёванные ими на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
02:07
СК начал проверку по факту взрыва газа в доме в Вологде
Следователи начали проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
01:47
СМИ: Чемпион мира по боксу Бетербиев проведёт следующий бой в феврале 2019 года
Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF), россиянин Артур Бетербиев, может провести свой следующий поединок 22 или 23 февраля 2019 года.
01:45
Жильцов эвакуируют из дома в Вологде, где произошёл взрыв газа
Жильцов эвакуируют из жилого дома в Вологде, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил заместитель мэра города Алексей Никитин.
01:33
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Единой лиге ВТБ, уступив «Автодору»
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» на своей площадке одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 95:94.
01:29
Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года.
01:17
Трамп пообещал жителям США «прекрасное» здравоохранение
Американский лидер Дональд Трамп приветствовал решение суда по реформе здравоохранения, проведённой в 2010 году, и пообещал устроить жителям США «прекрасное» медицинское обслуживание.
01:10
Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции по футболу с «Лионом»
Российский полузащитник Александр Головин вошёл в заявку «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом», который состоится в воскресенье, 16 декабря.
01:02
Трефилов: у сборной России по гандболу уже не осталось сил перед финалом чемпионата Европы
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы с национальной командой Франции.
00:58
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Вологде
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
00:48
Отец немецкого футболиста скончался на стадионе во время матча с участием сына
Отец капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера умер на стадионе во время матча немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой», в котором участвовал его сын.
00:45
«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании по футболу
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.
00:37
«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Венло» в матче чемпионата Нидерландов по футболу
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого на своём поле обыграл «Венло» со счётом 2:1.
00:29
Около 66 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Около 66 тыс. человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции в субботу, 15 декабря.
00:29
Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино»
«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А.
00:27
Волейболисты казанского «Зенита» пятый раз подряд завоевали Кубок России
Волейболисты казанского «Зенита» стали победителями «Финала четырёх» Кубка России, который проходил в столице Татарстана.
00:18
Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу
Японский клуб «Кашима Антлерс» и «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов пробились в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, матчи которого проходят в Абу-Даби и Аль-Айне.
00:17
СМИ: «Спартак» планирует вернуть Бакаева и Гулиева
Московский «Спартак» заинтересован в возвращении Зелимхана Бакаева из тульского «Арсенала» и Аяза Гулиева из «Ростова».
00:11
В Дортмунде при поджоге петард в ТЦ пострадали семь человек
В Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре, в результате произошедшей паники семь человек получили лёгкие травмы. Об этом информирует городская полиция.
23:57
Выбежавший к Глушакову фанат «Спартака» подаст иск за побои со стороны футболистов
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
23:56
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве
В Москве в ближайшие три часа ожидается туман и гололедица, заявили в пресс-службе МЧС России по столице.
23:43
Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в Примере среди иностранцев
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром команды в испанской Примере среди иностранцев.
23:43
Константинополь вручит Украине томос об автокефалии 6 января
Константинопольский патриарх Варфоломей даст томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию 6 января. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриархата.
23:32
Умер актёр «Кривого зеркала» Асомов
Актёр-комик Обид Асомов, который снимался в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», скончался на 56-м году жизни в одной из больниц Ташкента. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
23:25
Экс-футболист «Краснодара» Гранквист ответил на вопрос о возможном переходе в МЮ
Защитник сборной Швеции по футболу и «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал слухи о возможном переходе в английский «Манчестер Юнайтед».
23:15
В Госдепе призвали Болгарию повысить энергобезопасность
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
23:05
Видеообзор хоккейного матча Кубка Первого канала Россия — Чехия
Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Чехии со счётом 7:2 в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
23:00
На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
Глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины».
22:54
Российский биатлонист Бабиков отказался от участия в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
Биатлонист Бабиков отказался выступить в составе мужской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
22:51
Додон отметил высокую динамику отношений Молдавии и России
Молдавский лидер Игорь Додон отметил высокую динамику и перспективы отношений Молдавии и России.
22:39
В Сирии при обстрелах со стороны боевиков погибли трое военных
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
22:29
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» и одержала шестую победу подряд в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» дома одолела бременский «Вердер» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
22:27
Посольство США поздравило Украину с избранием главы «новой церкви»
Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием после «объединительного собора» «поместной независимой украинской православной церкви», а также с избранием её главой Епифания Думенко.
22:22
Гол Бензема принёс «Реалу» третью победу подряд в Примере
Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Райо Вальекано» в матче 16-го тура испанской Примеры.
22:13
Третьяк: сборная России по хоккею играла в удовольствие в матче с Чехией
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Чехией в матче домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.
22:11
The National Interest рассказал об уязвимости флота США перед Россией и Китаем
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
22:01
Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
21:56
Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А
Миланский «Интер» взял верх над «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской Серии А.
21:48
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне 4 х 7,5 км, которая пройдёт на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
21:40
ЕС призвал Турцию отказаться от военной операции на северо-востоке Сирии
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала турецкие власти воздержаться от любых односторонних действий в Сирии. Заявление Могерини опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.
21:32
Лыжник Устюгов выступит в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швейцарии
Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км на четвёртом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
21:28
В Пермском крае произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда
В Куединском районе Пермского края произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, направлявшегося из Агрыза в Красноуфимск. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
21:17
Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте
При крушении истребителя Су-27 в Житомирской области Украины погиб военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко. Об этом заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
21:13
Климов стал пятым на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Швейцарии
Россиянин Евгений Климов занял пятое место на четвёртом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в швейцарском Энгельберге.
21:04
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что создание «новой церкви» на Украине является «переломным событием». Об этом она написала в своём Facebook.
20:57
Шлеменко удушающим приёмом победил немецкого бойца Билльштайна на турнире RCC 5
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу над немцем Йонасом Билльштайном на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 5 в Екатеринбурге.
20:48
Губернатор Хабаровского края назвал сложной ситуацию с туристами на Хайнане
Власти Хабаровского края намерены попросить МЧС организовать эвакуацию российских туристов, застрявших на курортном острове Хайнань в Китае из-за проблем с туроператором «Жемчужная река».