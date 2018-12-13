ЛБ: Порошенко поблагодарил евродепутатов за упоминание «европейских перспектив» Украины

Пётр Порошенко заявил, что в докладе о выполнении соглашения об ассоциации Украины и ЕС признаётся перспектива членства в Евросоюзе. Как пишет «Левый берег», Порошенко на своей странице в Facebook также поблагодарил евродепутатов за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ.

В докладе о выполнении соглашения об ассоциации Украины и ЕС, который одобрил Европарламент, отмечается значительный прогресс Киева в реализации евроинтеграционных реформ и признаётся перспектива членства в Евросоюзе. Как пишет «Левый берег», об этом написал в Facebook президент Украины Пётр Порошенко.

«Приветствую принятие Европарламентом доклада о выполнении соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени революции достоинства, которых осуществлено больше, чем за все предыдущие годы независимости», — заявил Порошенко.

Как напоминает издание, в марте 2017 года Пётр Порошенко в ходе выступления на конгрессе Европейской народной партии заявил о желании Украины как можно быстрее стать частью Евросоюза. Сейчас Украина находится в процессе внесения изменений в законодательство, которые пропишут европейский курс в конституции.