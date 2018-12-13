Левый берег Оригинал

ЛБ: Порошенко поблагодарил евродепутатов за упоминание «европейских перспектив» Украины

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Пётр Порошенко заявил, что в докладе о выполнении соглашения об ассоциации Украины и ЕС признаётся перспектива членства в Евросоюзе. Как пишет «Левый берег», Порошенко на своей странице в Facebook также поблагодарил евродепутатов за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ.
ЛБ: Порошенко поблагодарил евродепутатов за упоминание «европейских перспектив» Украины
Reuters

В докладе о выполнении соглашения об ассоциации Украины и ЕС, который одобрил Европарламент, отмечается значительный прогресс Киева в реализации евроинтеграционных реформ и признаётся перспектива членства в Евросоюзе. Как пишет «Левый берег», об этом написал в Facebook президент Украины Пётр Порошенко. 

«Приветствую принятие Европарламентом доклада о выполнении соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени революции достоинства, которых осуществлено больше, чем за все предыдущие годы независимости», — заявил Порошенко. 
 
Как напоминает издание, в марте 2017 года Пётр Порошенко в ходе выступления на конгрессе Европейской народной партии заявил о желании Украины как можно быстрее стать частью Евросоюза. Сейчас Украина находится в процессе внесения изменений в законодательство, которые пропишут европейский курс в конституции. 
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