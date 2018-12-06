Euronews: Савченко объявила сухую голодовку в знак протеста против СБУ

Украинский депутат Надежда Савченко, которая была задержана в марте Службой безопасности Украины по подозрению в «попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц», объявила о начале сухой голодовки. По словам Савченко, силовики оказывают на неё «шантаж и давление». Поэтому она решила выразить протест, отказавшись от еды и воды, передаёт Euronews.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила о начале сухой голодовки, назвав её ответом на «шантаж и давление» со стороны Службы безопасности Украины. По словам политика, сотрудники СБУ давят на неё, требуя от её адвокатов как можно скорее ознакомиться с материалами дела.

Взамен силовики обещают разрешить Савченко свидания с родными, восстановить ей доступ к электронной почте и позволить открыть банковский счёт, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.

НАДЕЖДА САВЧЕНКО, депутат Верховной рады: Я же не в России, это же не российские следователи и не российская ФСБ, это украинская СБУ. И реагировать на такие заявления я могу только одним способом: я объявляю сухую голодовку — не просто без еды, но и без воды.

Савченко была задержана СБУ в марте по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

В 2016 году она была приговорена к 22 годам лишения свободы в России по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца её помиловал Владимир Путин, и она вернулась на Украину.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.