Euronews: Савченко объявила сухую голодовку в знак протеста против СБУ

Украинский депутат Надежда Савченко, которая была задержана в марте Службой безопасности Украины по подозрению в «попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц», объявила о начале сухой голодовки. По словам Савченко, силовики оказывают на неё «шантаж и давление». Поэтому она решила выразить протест, отказавшись от еды и воды, передаёт Euronews.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила о начале сухой голодовки, назвав её ответом на «шантаж и давление» со стороны Службы безопасности Украины. По словам политика, сотрудники СБУ давят на неё, требуя от её адвокатов как можно скорее ознакомиться с материалами дела.
Взамен силовики обещают разрешить Савченко свидания с родными, восстановить ей доступ к электронной почте и позволить открыть банковский счёт, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.
НАДЕЖДА САВЧЕНКО, депутат Верховной рады:Я же не в России, это же не российские следователи и не российская ФСБ, это украинская СБУ. И реагировать на такие заявления я могу только одним способом: я объявляю сухую голодовку — не просто без еды, но и без воды.
Савченко была задержана СБУ в марте по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко.
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