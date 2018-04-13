Здоровье не позволило Савченко рассказать всё на детекторе лжи

Допрос на детекторе лжи Надежды Савченко был приостановлен по медицинским показаниям. Как пишет «Украинская правда», сестра Савченко Вера объяснила, что у подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти постоянная тахикардия и есть температура.

Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а это негативно сказывается на её здоровье. Как пишет «Украинская правда», об этом заявила сестра Савченко Вера.

По её словам, провести допрос корректно в связи с состоянием здоровья Савченко, которая голодает с 23 марта, невозможно. Сестра объяснила, что у Савченко постоянная тахикардия и есть температура.

«Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно. То, что объяснили адвокатам специалисты, что невозможно провести допрос корректно. Потому что когда человек заболел или когда человек голодает, то организм работает не так, как обычно, и не даёт результата», — сказала Савченко.

Издание отмечает, что пока неизвестно, сколько вопросов задали Савченко и как в целом прошёл этот допрос.