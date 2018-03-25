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ONLINE.UA: Порошенко поблагодарил СБУ за разоблачение «вражеского гнезда» на Украине

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что дела Надежды Савченко и Михаила Саакашвили достойны попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб, сообщает ONLINE.UA. По его словам, благодаря профессионализму СБУ в стране удалось разоблачить «вражеское гнездо, действовавшее в интересах России».
ONLINE.UA: Порошенко поблагодарил СБУ за разоблачение «вражеского гнезда» на Украине
Reuters
Пётр Порошенко выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины за недавние масштабные операции по делам Надежды Савченко и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского лидера. По его словам, благодаря профессионализму спецслужб удалось разоблачить «вражеское гнездо, действующее в стране в интересах России». С данным заявлением украинский президент выступил на торжественном мероприятии по случаю 26-й годовщины создания СБУ.
 
В частности, в ходе своего выступления Пётр Порошенко отметил, что разоблачения Савченко и Саакашвили «достойны страниц в учебниках для будущих сотрудников СБУ», сообщается в статье.
 
Украинский президент напомнил, что буквально за два месяца украинским спецслужбам удалось вывести на чистую воду «лагерь протеста» Саакашвили у Верховной рады, который «сидел под колпаком ФСБ РФ».
 
Другой масштабной спецоперацией спецслужб, по мнению Порошенко, стало предотвращение «теракта» в Киеве, в подготовке которого подозревают депутата Надежду Савченко. Президент Украины при этом отметил, что доказательства по этому делу свидетельствуют о желании Москвы переместить эпицентр гибридной войны в украинскую столицу, пишет ONLINE.UA.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Online.ua Украина Европа
теги
Михаил Саакашвили Надежда Савченко Петр Порошенко Россия СБУ Украина
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