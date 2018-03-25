Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что дела Надежды Савченко и Михаила Саакашвили достойны попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб, сообщает ONLINE.UA. По его словам, благодаря профессионализму СБУ в стране удалось разоблачить «вражеское гнездо, действовавшее в интересах России».

ONLINE.UA: Самойлова исполнила песню для Евровидения в «оккупированном Крыму»

Певица Юлия Самойлова выступила на концерте к Дню Победы в Севастополе в день первого полуфинала Евровидения после того, как украинские власти не разрешили ей приехать в Киев. Кроме композиции Flame Is Burning, с которой она собиралась выступать на песенном конкурсе в этом году, Самойлова также исполнила в Крыму песни военных лет, пишет ONLINE.UA.