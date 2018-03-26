Libération: арест «украинской Жанны Д'Арк» — сигнал для всей оппозиции

Надежда Савченко, бывший депутат Верховной рады Украины, ещё недавно считавшаяся украинской «Жанной Д’Арк», своим темпераментом и взглядами за короткий срок сумела настроить против себя всё украинское общество, отмечает Libération. Уголовное дело против бывшего символа борьбы с российской агрессией, которую теперь обвиняют в попытке государственного переворота на Украине в интересах Москвы, может быть предостережением украинских властей сторонникам смены режима в военных кругах страны, считает газета.

«Такие сокрушительные падения случаются редко», — отмечает Libération, рассказывая о судьбе Надежды Савченко, ещё недавно являвшейся «символом агрессии Кремля против Украины» и возведённой, по словам издания, в статус украинской «Жанны Д’Арк».

«После освобождения летом 2016 года и начала работы в качестве депутата её неуместный темперамент, её радикальные взгляды, а также антисемитские намёки довольно быстро заставили общественное мнение разочароваться в ней», — утверждает газета. Как передаёт корреспондент Libération в Киеве, своими призывами к коренному переустройству политической системы и оскорблениями в адрес коллег-депутатов, о которых она отзывалась как о «прогнивших» и «ленивых», Надежда Савченко лишилась поддержки даже своих политических сторонников. Поэтому украинский парламент «почти с облегчением» лишил её депутатской неприкосновенности и дал согласие на её арест 22 марта, отмечается в статье.

При этом, как передаёт издание, сама Савченко не отрицает предъявленных ей обвинений. «Она даже публично поддерживала идею военного переворота», — напоминает газета. Что не мешает бывшему депутату называть уголовное преследование «политической манипуляцией».

В деле Савченко фигурирует ещё один подозреваемый — Владимир Рубан, что заставляет некоторых задаться вопросом: возможно ли было спланировать государственный переворот вдвоём и почему нет других арестов по этому делу.

«Можно предположить, что идея о выборочном наказании виновных является сигналом оппонентам власти в военных кругах накануне президентских выборов 2019 года», — считает автор статьи. Как отмечает издание, украинские власти действительно всерьёз воспринимают опасность государственного переворота со стороны ветеранов войны и ультранационалистических движений, даже если стремятся принизить её значение или приписать «агрессивной политике России».

Как напоминает издание, после ареста Надежды Савченко президент Украины Пётр Порошенко поздравил спецслужбы страны с «разоблачением» пятой колонны и предотвращением «российской спецоперации», направленной против Украины.