Вести: власти ищут повод лишить Надежду Савченко звезды Героя

Источник в администрации президента Украины сообщил «Вестям», что власти собираются лишить Надежду Савченко звания Героя Украины. Как выяснили журналисты, формально это может сделать только суд. Но награду можно отозвать, придравшись к несоответствию в процедуре её вручения.

Проведение теста Надежды Савченко на полиграфе снова перенесено. Накануне Савченко прерывала голодовку, поскольку для теста требуется, чтобы организм был в тонусе, однако позже снова отказалась принимать пищу в знак протеста против перенесения процедуры. Тем временем, как выяснили «Вести», в администрации Петра Порошенко продумывают варианты с лишением Савченко звания и медали Героя Украины.

«Позиция должна быть максимально внятной. Нужно объяснить, зачем её лишают звания и звезды Героя», — отметил источник в администрации президента.

В департаменте администрации президента по госнаградам «Вестям» пояснили: лишить кого-либо звания или награды возможно, если его вина доказана в суде.

«Представление на лишение награды — прерогатива суда, в момент, когда вина уже доказана. Однако если суд решит не лишать человека его награды, он сохранит её, даже будучи в заключении», — пояснили журналистам.

Однако возможен и другой путь: найти несоответствие, пусть даже небольшое, в процедуре назначения. В 2010 году таким образом был лишён посмертного звания Героя Степан Бандера: формальным поводом стало то, что он никогда не был гражданином Украины, и Донецкий окружной админсуд постановил, что звание должно быть отменено.

Как добавляет издание, сама звезда Героя до сих пор находится дома у семьи Савченко. По словам адвокатов, её не стали изымать во время двух недавних обысков.