ЛБ: Порошенко пообещал увольнять украинских чиновников из-за родственников в России

СБУ проверит украинских госслужащих на предмет наличия родственников с российским гражданством. Как пишет «Левый берег», Пётр Порошенко заявил, что как только проверка будет завершена, людей будут привлекать к ответственности, вплоть до увольнения.

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданством. Как пишет «Левый берег», об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в Киеве.

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и правоохранительных органов, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка осуществила проверку сведений всех государственных служащих, поставив приоритет правоохранительных и следственных органов», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что как только проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности каких-либо госслужащих, вплоть до их увольнения, он предпримет все необходимые шаги.

Как напоминает издание, 16 октября СБУ начала расследование в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Семочко по делу о госизмене. Основаниями для открытия дела стало то, что журналисты установили факты, которые могут свидетельствовать о связи Семочко с Россией, которая может финансировать указанное должностное лицо с целью получения информации от него.