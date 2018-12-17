ЛБ: Порошенко пообещал увольнять украинских чиновников из-за родственников в России

СБУ проверит украинских госслужащих на предмет наличия родственников с российским гражданством. Как пишет «Левый берег», Пётр Порошенко заявил, что как только проверка будет завершена, людей будут привлекать к ответственности, вплоть до увольнения.
Президент Украины Пётр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданством. Как пишет «Левый берег», об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в Киеве.
«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и правоохранительных органов, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка осуществила проверку сведений всех государственных служащих, поставив приоритет правоохранительных и следственных органов», — заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что как только проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности каких-либо госслужащих, вплоть до их увольнения, он предпримет все необходимые шаги.
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