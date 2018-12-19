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СТРАНА.ua: европейские букмекеры делают ставку на Тимошенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейская букмекерская контора ElectraWorks Limited считает, что у Юлии Тимошенко шансы на победу на президентских выборах на Украине выше, чем у Петра Порошенко. Как пишет «Страна.ua», ставки на Тимошенко принимаются с коэффициентом 2,5 к 1, тогда как в случае Петра Порошенко они составляют 3,5 к 1.
СТРАНА.ua: европейские букмекеры делают ставку на Тимошенко
Reuters

Букмекерская компания ElectraWorks Limited, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже GVC Holdings PLC, принимает ставки на предстоящие украинские президентские выборы. Как пишет «Страна.ua», в конторе считают основными претендентами на победу Юлию Тимошенко и нынешнего президента Петра Порошенко 

Ставки на то, что следующим президентом Украины на конец марта станет Тимошенко, принимаются как 2,5 к 1, тогда как в случае Петра Порошенко они составляют 3,5 к 1, то есть шансы Тимошенко они оценивают более высоко. 
 
Следом за лидерами предвыборной гонки со значительным отрывом идут Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук (8 к 1), Анатолий Гриценко (10 к 1), Юрий Бойко (21 к 1). Замыкают список Олег Ляшко и Андрей Садовый (31 к 1), а ставка на победу любого другого кандидата принимается с коэффициентом 14 к 1. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Страна.ua Украина Европа
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