Telegraph: прагматичный Орбан подрывает единство ЕС по российским санкциям

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается различными способами расширить своё влияние в украинском Закарпатье. Политик руководствуется не экспансионистскими мотивами, а прагматичным расчётом, что зарубежная диаспора поддерживает его партию на грядущих выборах, пишет The Daily Telegraph. Однако вся эта активность обостряет конфронтацию Будапешта с Киевом и грозит разрушить единую позицию Евросоюза по санкциям против Москвы, считает издание.

За последний век город Берегово неоднократно оказывался под властью различных государств. В 1920 году он вошёл в состав Чехословакии. Затем во время Второй мировой под свой контроль его вернула Венгрия. В 1945-ом этот населённый пункт был «аннексирован» Москвой, а после распада СССР он стал частью независимой Украины, пишет The Daily Telegraph.

Сегодня большинство населения в Берегово говорят на двух или даже трёх языках. Католические, православные и протестантские церкви борются за прихожан, а перед городским советом развиваются два национальных флага — украинский и венгерский, отмечает издание.

Горожане закупаются подарками и украшениями, готовясь одновременно к католическому и православному Рождеству, а также Новому Году, который «в постсоветской традиции считается главным праздником сезона». Ещё сильнее запутывает ситуацию то, что местное население живёт по будапештскому времени, то есть на час отстаёт от остальной страны.

«Теперь этот город стал предметом дипломатического кризиса, который грозит подорвать европейское единство по вопросу российских санкций и создать новый пограничный спор для охваченной войной Украины», — утверждает издание.

Сегодня на Украине живёт 150 тыс. венгров. Они являются частью двухмиллионной диаспоры, которая распространена в Румынии, Сербии, Словакии, Австрии, Хорватии и Словении.

После того, как в 2010 году Виктор Орбан во второй раз возглавил правительство, он облегчил процедуру получения гражданства для венгров, проживающих за границей. При этом премьер-министр начал щедро тратить деньги на культурные и социальные программы.

Берегово мгновенно выиграл благодаря этой инициативе. На полученные из Будапешта средства был реставрирован расположенный здесь Венгерский институт. Некоторые школы и детские сады получили субсидии для закупки материалов. Кроме того, венгерские власти начали выплачивать пособия местным учителям.

В то же время венгерский консул в городе начал «незаметно» раздавать паспорта любому, кто сдавал упрощённый тест на знание языка. Однако после революции в Киеве и «российской аннексии» Крыма в 2014-ом, украинские власти начали относиться к подобной активности скептически.

Отношения стремительно ухудшились после того, как Украина приняла закон, требующий преподавать в школах после пятого класса на государственном языке. Этот шаг Будапешт воспринял как нападение на венгерское меньшинство.

По мере того, как ситуация обострялась, группа украинских националистов сорвала венгерский флаг со здания городской управы и закидала бутылками с зажигательной смесью венгерский культурный центр в соседнем городе, напоминает издание.

В октябре конфликт достиг своего апогея. Киев выслал из Берегово венгерского консула, который раздавал паспорта местным жителям и советовал им держать своё двойное гражданство в секрете.

В ответ Будапешт выдворил украинского дипломата, обвинив Киев в «разжигании ненависти к закарпатским венграм», и пригрозил блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. И это были непустые угрозы, обращает внимание The Daily Telegraph.

Источники в европейских дипломатических кругах сообщили изданию, что Венгрия действительно пыталась помешать любой инициативе внутри ЕС, которая должна была помочь Украине. Дошло до того, что некоторые начали задумываться об отношениях Орбана с Москвой.

«Венгры создают серьёзные препятствия из-за этого языкового вопроса. Но до какой степени это призвано помочь Путину, я не знаю», — заявил один из дипломатов ЕС, связанный с санкционной политикой блока.

По словам издания, «в отличие от Путина» Орбан никогда не предъявлял территориальных претензий на Закарпатье. В любом случае Венгрия едва ли сможет осуществить какое-то подобие «крымской операции» в регионе.

Орбан продвигает культурную самобытность среди венгерской диаспоры. Но он скорее руководствуется не экспансионистскими мотивами, а прагматичным политическим расчётом, рассуждает The Daily Telegraph.

«Существует известный и давний феномен — большинство венгров за рубежом голосуют за правые венгерские партии, и в особенности за (партию Орбана. — ИноТВ) «Фидес». Эта цель — наиболее важна для правительства в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — считает эксперт аналитического центра Political Capital Андраш Рач.

По некоторым данным, около одного миллиона венгров, проживающих за границей, получили паспорта страны за последние годы. Недавние поправки позволят гражданам, живущим за пределами ЕС, голосовать на майских выборах в Европарламент. Это потенциально станет важным подспорьем для «Фидес». Особенно на фоне уличных протестов против закона о труде, с которыми Орбану приходится сталкиваться на родине, поясняет издание.

В самом Берегово эти политические межправительственные споры выглядят оторванными от повседневной жизни. Но царящие в городе сильные провенгерские настроения невозможно игнорировать, подчёркивает The Daily Telegraph.

Директор одной из местных школ Петер Вереш серьёзно беспокоится относительно применения закона о языке в образовании. По его словам, никто толком не знает, как эта инициатива будет работать на практике. «Мы должны принять изменения к 2020 году, но нет никаких материалов и методик», — сетует он.

Между тем у Вереша есть ещё один повод для тревоги. Рабочий квартал, в котором находится его школа, страдает из-за массовой эмиграции. В результате сокращается число учащихся, а следовательно и финансирование образовательного учреждения.

По оценкам мэра Берегово Золтана Бабяка, за последние годы четыре тысячи молодых людей уехали из города в ЕС. И это серьёзная проблема, считает градоначальник.

В марте следующего года на Украине пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Пётр Порошенко пытается играть на националистических чувствах, в том числе занимая жёсткую позицию по языковому вопросу.

«Честно говоря, я устал от вопросов о сепаратизме. Мои главные заботы — экономика, инвестиции и слабая привлекательность Украины для зарубежных инвесторов», — признаётся Бабяк.

«Люди, которые пытаются разжечь конфронтацию, — это радикалы. И они не из Карпат», —добавляет мэр Берегово.