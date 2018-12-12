Bloomberg: всесильный Орбан сделал новый шаг к единоличному правлению

В Венгрии партия Виктора Орбана приняла решение о создании нового суда, который будет заниматься административными делами от коррупции до выборов, пишет Bloomberg. Но при этом, по мнению журналистов, не будет соблюдён принцип разделения властей, ведь работать он будет под надзором министра юстиции.
«Давнее стремление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к единоличному правлению в центре Евросоюза перешло на новый уровень», — пишет Bloomberg. Несмотря на опасность санкций Брюсселя, депутаты, которые его поддерживают, приняли закон о создании нового Высшего суда по административным делам, который будет находиться под контролем правительства.
У партии Орбана в парламенте конституционное большинство, поэтому голосование по закону автор статьи называет формальностью. Оппозиция была против и даже попыталась помешать открытию парламентской сессии.
По новому закону Верховный суд лишается полномочий в отношении административных споров, что включает в себя самые разные вопросы от выборов и коррупции до налогов и полицейского произвола. Вместо этого подобными делами будет заниматься новая инстанция под надзором министра юстиции.
По словам автора статьи, Орбан смог консолидировать власть, благодаря, кажется, бесконечным проблемам, которые сотрясают Европу: от кризиса в Греции до брексита и протестов во Франции. И теперь европейские власти подозревают Венгрию, равно как и Польшу, в нарушении принципов демократии. Но если Польша делает шаг назад, то Венгрии, наоборот, давление Евросоюза лишь прибавило решимости. При этом, как отмечает автор статьи, две страны договорились прикрыть друг друга и в случае чего наложить вето на решение Брюсселя о лишении кого-либо из них права голоса.
Месяц назад Орбана критиковали за то, что он помог бывшему лидеру Македонии избежать тюрьмы. Кроме того, он создал проправительственный медиа-холдинг и освободил его от каких-либо проверок. После этого он выгнал Центрально-Европейский университет, основанный Соросом, что также сильно разозлило и США. Эксперты утверждают, что Орбан чувствует себя всесильным, пишет Bloomberg.
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