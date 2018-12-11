Аппельбаум: Венгрия стала «ящиком Пандоры» для США — закрыть его Трамп не в силах

Антиамериканские действия Будапешта не должны удивлять, ведь венгерское правительство лишь руководствуется «указаниями США» в плане «суверенитета» и «национализма», пишет Энн Аппельбаум. В статье для издания Gazeta Wyborcza американская журналистка отмечает, что Венгрия стала самой проблемной страной Дональда Трампа в его и без того сложной внешней политике.

Во время своего первого саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп отказался поддержать самый важный пункт договора НАТО. Во время своего первого визита в Великобританию ему удалось обидеть всех — от журналистов таблоидов до самой королевы, пишет в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.

«Хотя можно выбирать среди многих инцидентов и ситуаций, самое большое невезение администрации Трампа в европейской внешней политике имеет место не в Лондоне или Брюсселе, а в Будапеште», — подчёркивает автор. «Почему? Потому что Венгрия продемонстрировала стратегию администрации Трампа, руководствуясь её собственными инструкциями. В недавнем выступлении госсекретарь США Майкл Помпео заявил: «Нашей миссией является повторное подтверждение нашего суверенитета». Он также добавил: «Мы хотим, чтобы наши друзья помогали нам и заботились также о собственном суверенитете».

Однако «забота о суверенитете» посредством подрыва авторитета НАТО и других международных стандартов, а также договоров отлично описывает то, что в настоящий момент делают венгры, и это происходит за счёт США, подчёркивает Аппельбаум.

По мнению журналистки, Венгрия является государством, которым руководит Виктор Орбан, находящийся у власти благодаря полному контролю над всеми СМИ в стране, манипуляциям над избирателями и соответствующему формированию избирательных округов, а также благодаря созданию сети, включающей коррумпированных олигархов, финансирующих его партию и его самого.

Одной из причин безнаказанности Орбана во все этих проявлениях является то, что ему удалось эффективно изменить предмет рассуждения, таким образом, чтобы привлечь поддержку из-за границы. Хотя Венгрия приняла лишь немного беженцев, Орбан проводит свою шовинистическую антимиграционную кампанию, сознательно направленную на получение благосклонности европейских и американских правых. К примеру, Стивен Бэннон является его закоренелым фанатом, отмечает она.

На этой неделе, вопреки требованиям США, венгерское правительство вновь заблокировало встречу комиссии «Украина-НАТО». Предпочтения Венгрии в плане её отношений с Россией, выходящих за пределы формальных связей с США, в последнее время нашли отражение также в отказе экстрадировать двух торговцев оружием, чего требовало американское Управление по борьбе с наркотиками. «Вместо того чтобы подчиниться требованиям США, Венгрия передала этих двух человек российским властям», — напоминает она.

Этот вызывающий жест был сделан сразу же после ещё одного. В прошлом месяце, несмотря на свое нежелание предоставлять убежище обычным гражданам, венгерское правительство поспособствовало тому, чтобы бывший премьер Македонии выхлопотал у Будапешта политическоге убежище, чтобы избежать в своей стране обвинений в коррупции. Никола Груевский был обвинен в злоупотреблении властью на основании обвинения со стороны офиса специального прокурора Македонии — учреждения, созданного при помощи правительства США. Госдепартамент США признал следствие беспристрастным и прозрачным. «Однако венгерское правительство, в отличие от правительства США, не заинтересовано в соблюдении верховенства закона, хоть в государственном масштабе, хоть в международном. И оно даже не создаёт видимость, что дело обстоит по-другому», — подчёркивает Аппельбаум.

И, наконец, Венгрия на прошлой неделе привлекла международное внимание, вынудив Центрально-Европейский университет — учреждение, зарегистрированное и аккредитованное в США и являющееся самым сильным университетом в регионе — покинуть страну. Майкл Игнатьев, ректор университета, описал эту ситуацию как беспрецедентную: «Учреждение США было изгнано из страны, являющейся союзником НАТО».

«Несмотря на декларативную приверженность трамповским версиям «суверенитета» и «национализма», а может скорее с учетом этой «приверженности» Венгрия лезет из кожи вон, чтобы заблокировать учреждение, управляемое США», — комментирует ситуацию с Центрально-Европейским университетом американская журналистка.

«Разговоры о Соросе было еще одним фиговым листком — темой, цель которой состояла в том, чтобы угодить приверженцам венгерского антисемитизма и американским правым», — объясняет журналистка.

На практике изгнание университета было конечно прямой пощечиной, нацеленной на посольство США, многие сотрудники которого вели борьбу за то, чтобы оставить университет в Будапеште. Это пятно на долгой традиции независимых международных академических учреждений США, которые есть как в Бейруте, так и в Каире, добавляет она.

Это также удар, нанесенный академической свободе в Венгрии. Венгерские преподаватели и научные сотрудники по всей стране теперь опасаются того, какую они заплатят цену, если скажут или напишут что-то, что не понравится правительству.

«Мне сказали, что политологи, исследующие нарушение Орбаном избирательного права, стали нежелательными лицами в плане публичного представления своих умозаключений», — подчеркивает она.

На всё это администрация Трампа не находит ответа. Посланник президента что-то бредил о своем «друге» Орбане. Госдепартамент ограничился осуждением действий Венгрии как несоответствующих их партнерству.

«Правда такова, что даже если такого типа «суверенитет» —жёсткие высказывания, скрывающие нарушение закона —ослабляют Соединенные Штаты, вряд ли Помпео, Бэннон или Трамп на это будут жаловаться. Это они открыли ящик Пандоры, которой сейчас не могут закрыть», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.