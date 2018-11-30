Wyborcza: не выдав россиян Америке, Венгрия показала, на чьей она стороне

Для международного сообщества хорошие отношения Будапешта с Москвой не являются новостью, однако то, насколько они тесные, продемонстрировало неожиданное решение министра внутренних дел Венгрии, пишет польский журналист Михал Кокот. Чиновник пренебрег требованием США выдать двух россиян, подозреваемых в торговле оружием. Вместо этого их решили экстрадировать на родину.

«Американцы размышляют о том, могут ли они ещё рассчитывать на Венгрию, как на союзника в регионе. Будапешт не согласился на экстрадицию двух российских торговцев оружием, разыскиваемых Соединенными Штатами Америки, и отослал их в Россию», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

Это самая новая страница в холодных отношениях между Вашингтоном и Будапештом, которые сохраняются с тех пор, как Виктор Орбан в 2010 году пришел к власти. Американский госдепартамент во вторник выразил «разочарование» в связи с решением Венгрии отправить двух россиян, которые были замешаны в попытке продажи оружия, предотвращенной в результате американско-венгерской операции спецслужб на рубеже 2015 и 2016 года, рассказывает автор.





«Это решение не увязывается с нашим партнерством, оно делает менее безопасной жизнь граждан в США, Венгрии и в мире», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт

В центре событий находятся двое граждан России — Владимир Любишин и его сын, которые с середины 90-х годов жили в Будапеште и занимались среди прочего торговлей оружием, подчёркивает журналист.

«Чтобы осуществлять такую деятельность — даже в международном масштабе — в Венгрии достаточно обычной лицензии, которая выдается охотникам. Россияне создали компанию с гражданином Венгрии, и благодаря им её обороты росли», — объясняет Кокот.

Пик пришелся на 2012-2014 годы, когда компания скупила большое количество оружия у венгерского министерства обороны, которое наводило порядок на складах. Венгры освобождались от автоматов, гранатомётов, противотанкового оружия, а также ракет ПВО, часть из которых уже не отвечала стандартам венгерской армии, состоящей с 1999 года в структурах НАТО, добавляет он.

Венгерская оппозиция предостерегала в 2015 году, что проданный всего за несколько десятков тысяч долларов США арсенал может попасть в нежелательные руки.

«Политики не ошиблись», — подчёркивает польский журналист. Несколько месяцев спустя к россиянам, благодаря турецкому посреднику, обратились представители одного из мексиканских наркокартелей, ищущих оружие для борьбы с конкурентами, правительством, а также с американцами. Особенно их интересовали ручные ракетные установки земля-воздух. Они объясняли, что у них огромные проблемы с армией, имеющей преимущество над ними благодаря вертолетам, и самолеты которой уничтожают плантации кокаина в Колумбии.

«Россияне потирали руки», — продолжает он. В двух ангарах под Будапештом они устроили в конце 2016 года показ того, что у них есть, того, что они предлагают мексиканцам. По контракту обе стороны договорись на сумму $2млн. Оружие должны были доставить в одну из стран Центральной Америки, фактическим получателем однако была другая компания, в которой у россиян была доля.

До сделки дело так и не дошло. Вскоре после встречи россияне были арестованы венгерскими спецслужбами. А мексиканцы оказались платными информаторами американского Управления по борьбе с наркотиками, которое с самого начала контролировало всю ситуацию. У американцев были сильные подозрения в том, что россияне намерены продать оружие картелям, и они хотели заблаговременно предотвратить их деятельность, рассказывает Кокот.

Вашингтон ожидал, что экстрадиция обоих подозреваемых в Соединенные Штаты Америки будет лишь вопросом времени. Дело из-за масштаба операции было для них в приоритете. О том, когда россияне предстанут перед американским судом, летом текущего года интересовался тогдашний генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Венгерский портал Direkt36, освешавший эту историю, не смог выяснить, чем на самом деле занимался Любишин, когда в середине 90-х вместе с семьей он осел в Будапеште. Фактом является то, что он быстро заработал большое состояние, а сына, который также обвинен по этому делу, отправил в частную школу в Великобритании. «Для России Любишины однако должны были представлять ценность, потому что после их задержания Москва также выступила за процесс экстрадиции. Из-за того, что венгерский суд признал, что оба заявления — как американское, так и российское — обоснованы, в соответствии с венгерским законом он передал решение в руки министра внутренних дел. Который однако окончательно удовлетворил просьбу Москвы», — отмечает автор.

Американцы были в ярости, особенно потому что это не первый раз, когда Будапешт бъёт по их чувству безопасности. В прошлом году администрация США угрожала лишить Венгрию безвизового режима. Тогда выяснилось, что Венгрия предоставила постоянный вид на жительство среди прочего лицам, являющимся членами исламистской террористической сетки. Будапешт выдавал в 2014-2017 годах так называемые «золотые визы» взамен на инвестиции в государственные облигации, напоминает Кокот.

Программой воспользовались 20 тысяч человек, среди них были также россияне, на которых распространялись международные санкции, а также члены их семей. Программа была приостановлена когда оказалось, что кандидаты были лищь поверхностно проверены венгерскими службами, а самый большой бизнес на этом сделало не венгерское государство, а связанные с Виктором Орбаном политики и советники, компании которых посредничали в выдаче виз, объясняет он.

То, насколько тесные отношения связывают Будапешт и Москву, недавно показали венгерские СМИ, освещавшие выдворение российских дипломатов после «попытки отравления агентами военной разведки ГРУ в Великобритании Сергея Скрипаля, бывшего российского шпиона».

Российских дипломатов выдворили тогда одновременно государства ЕС, Соединенные Штаты, а также Канада. Венгрия присоединилась к этим санкциям, хотя она выдворила только одного российского дипломата из Будапешта. В ответ россияне сделали то же самое. Не исключено, что имела место предварительная договоренность: Венгрия выдворяет офицера ГРУ, который находился там под дипломатическим прикрытием и через несколько месяцев должен был и так покинуть страну. Россияне в свою очередь выдворили из Москвы венгерского дипломата, который уже долгое время просил о переводе в Западную Европу, объясняет журналист.

Венгерский посол в Москве отчитался Будапешту о том, что российский МИД уверил его, что это решение не повлияет негативно на двусторонние отношения, добавляет он.

«Хорошие отношения Будапешта с Москвой не являются новостью», — констатирует автор и объясняет, что частым гостем Кремля был еще предшественник Орбана, социалист Ференц Дьюрчань, который правил страной в 2002-2009 годы. Однако сейчас, во время правления теперешнего премьера из Венгерского гражданского союза «Фидес», Венгрия начала осуществлять с россиянами совместные инвестиции в огромном масштабе. Самая большая из них — реконструкция атомной электростанции «Пакш», оценивается в 10 млрд. евро. У россиян имеется гарантия её контроля в течение 20 лет. Доли в ней имеют также венгерские компании, связанные с Виктором Орбаном и его семьей, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

marcinng: Орбан — любимец ПИС. ПИС в глубине души тоже пошел бы рука об руку с Путиным, а не с Брюсселем. Путин не капризничал бы про правопорядок, сады, независимые СМИ, непотизм…

obds: Мафиозное международное сообщество.

basik-1986: Друзья наших друзей — наши друзья! Орбан — друг Путина! Орбан — друг Качора! То есть … чьим другом является Ярек?

hardy: Ведь только американцы обладают правом продажи оружия. А тут вдруг венгр и русский — два брата!!!