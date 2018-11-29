Sky News: Виктор Орбан нашёл нового друга в лице Чака Норриса

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан похвастался в соцсетях своим новым другом — голливудским актёром Чаком Норрисом, сообщает Sky News. В клипе под названием «Рейнджеры», опубликованном на странице лидера в Facebook, можно увидеть, как Орбан катает своего гостя по Будапешту и болтает с ним о делах семейных и политических.

На просторах соцсетей британский канал Sky News нашёл свидетельства новой, достаточно неожиданной дружбы — между голливудской звездой Чаком Норрисом и венгерским лидером Виктором Орбаном.

Как оказалось, герой множества шуток о «крутых парнях» Чак Норрис приехал на день в Будапешт в гости к венгерскому премьер-министру. Позднее Орбан опубликовал на своей странице видеоотчёт о том, как они провели день.

Увидев друг друга впервые, актёр и политик радостно обнялись. Норрис, известный по роли техасского рейнджера «Крутого Уокера», признался Орбану: «Я так много о тебе читал, что было такое ощущение, что мы уже встречались».

Sky News отмечает, что Норрис приехал в Венгрию по приглашению благотворительной организации. С Обраном, которого критики постоянно обвиняют в авторитаризме, актёр поговорил о проблемах политики и славы, а также обсудил семейные вопросы.

Венгерский лидер показал Норрису своё контртеррористическое формирование, которое, по словам премьер-министра, состоит из «самых крутых ребят». Бойцы продемонстрировали гостям свой уровень подготовки в показательных спаррингах. «Я наблюдал тренировки по всему миру, но это лучшие выступления из всех, что мне доводилось видеть», — похвалил «эксперт по боевым искусствам» Чак Норрис.

Орбан покатал американца на своём автомобиле по Будапешту, поведал актёру о своей политической карьере и заявил: «Я скорее уличный боец, я вышел не из элиты». Венгерский лидер, которого осуждают за слишком правые взгляды и нередко сравнивают с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пожаловался новому другу: «Девяносто процентов комментариев обо мне носят негативный характер. Либералы меня ненавидят».

jjh