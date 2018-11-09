Виновата Россия: украинский чиновник объяснил причину ссоры Киева с соседями

В ухудшении отношений между Украиной, Польшей и Венгрией виноваты российские спецслужбы, уверен бывший секретарь СНБО и экс-глава Минобороны Евгений Марчук. Как сообщает «Телеканал новин 24», Марчук заявил, что иногда действия разведки другой страны могут нанести государству ещё больший ущерб, чем прямая военная агрессия против него.

Российские спецслужбы причастны как к ухудшению взаимоотношений между Украиной и Венгрией, так и к конфликту между Варшавой и Киевом. Как передаёт «Телеканал новин 24», такое заявление сделал бывший секретарь СНБО и экс-глава Минобороны Евгений Марчук, который сегодня представляет Украину в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

«Я, например, ни на секунду не сомневаюсь, что наши проблемы с Венгрией, они возникли не потому, что это наши проблемы с Венгрией, у нас вообще нет проблем, а потому что просто хорошенько поработала соответствующая служба РФ», – отметил он.

По словам бывшего руководителя силового сектора Украины, проблемы, которые возникали у Украины и Польши, также являются результатом соответствующих усилий России.

В то же время Марчук отметил, что иногда действия разведки другой страны могут нанести государству ещё больший ущерб, чем прямая военная агрессия против него.

Как напоминает «Телеканал новин 24», 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово Закарпатской области персоной нон грата и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула. Это произошло на фоне скандала с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье.