Hungary Today: Венгрия и Украина «обменялись» высылкой дипломатов

Украина выслала из страны венгерского консула, который был замечен за вручением жителям Закарпатья венгерских паспортов, сообщает Hungary Today. В ответ Будапешт, который не увидел ничего незаконного в действиях своего дипломата, принял зеркальные меры. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в «обострении конфликта» и «нарушении всех писанных и неписанных правил дипломатии».

Министерство иностранных дел Украины объявило венгерского консула, работавшего в городе Берегово, персоной нон грата и велело ему покинуть страну в течение 72 часов, сообщает Hungary Today. С тех пор как было опубликовано видео, на котором он участвует в процедуре вручения жителям Закарпатья венгерских паспортов, Венгрия и Украина не могут найти выход из дипломатического скандала, объясняет издание.

В ответ Будапешт принял зеркальные меры по высылке из страны одного из украинских консулов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что его страна продолжит блокировать попытки Украины вступить в НАТО и ЕС.

По его словам, Будапешт заинтересован в поддержании хороших отношений со всеми соседями, но Украина «обостряет конфликт с Венгрией». Он настоял на том, что консул, высланный Киевом, не нарушил никаких украинских законов. Сийярто утверждает, что это была операция украинских спецслужб, нарушающая «все писанные и неписанные правила дипломатии».

Также министр осудил новый украинский закон о языке, согласно которому язык может считаться официальным, только если на нём говорят 33% населения, а не 10% как раньше. По словам Сийярто, эта инициатива нанесёт «колоссальный ущерб» венгерскому сообществу в Закарпатье. Он назвал такой подход «неприемлемым» и обвинил Киев в нарушении международных норм.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Украина размещает на границе с Венгрией полицейские и военные силы. Учитывая это обстоятельство, о вступлении страны в НАТО и речи быть не может, убеждён Сийярто. К тому же он сказал, что стране, которая стремится в ЕС и при этом атакует «институт двойного гражданства», нельзя доверять.