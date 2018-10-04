УП: перед украинским министром обороны захлопнули двери саммита НАТО

Министра обороны Украины Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО в Брюсселе. Как пишет «Украинская правда», перед встречей Полторак специально обращался с письмом к генсеку альянса с просьбой принять участие в заседании. Однако против выступила Венгрия.

Министр обороны Украины Степан Полторак обращался с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе, однако получил отрицательный ответ. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий.

«Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали. Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат, и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры вместе встречаются, другого нет. Министр обороны имел возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, это было всего два года назад», — сказал Мукосий.

Он отметил, что генсек ответил на письмо Полторака, и в письме были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу, но не стал раскрывать подробностей.

«Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа», — отметил Мукосий.

Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.

«Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», — сказал он.