УП: перед украинским министром обороны захлопнули двери саммита НАТО
Министр обороны Украины Степан Полторак обращался с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе, однако получил отрицательный ответ. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий.
«Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали. Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат, и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры вместе встречаются, другого нет. Министр обороны имел возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, это было всего два года назад», — сказал Мукосий.
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