Euronews: детище Сороса со скандалом покидает Венгрию — Орбан «переступил черту»

Руководство Центрально-Европейского университета, основанного в Венгрии при участии американского финансиста Джорджа Сороса, не смогло прийти к соглашению с властями. Потому университету приходится срочно переезжать из Будапешта в Вену, рассказал ректор Майкл Игнатьев в интервью Euronews. По его мнению, власти Венгрии перешли «красную черту» в сфере ограничения академической свободы.

Руководство Центрально-Европейского университета объясняет, что решение о переезде пришлось принимать вынужденно. Ждать разрешения проблем с властями нет времени, ведь запись будущих студентов начинается в январе. О сложившейся ситуации в интервью Euronews рассказал ректор университета Майкл Игнатьев.

МАЙКЛ ИГНАТЬЕВ, ректор Центрально-Европейского университета: Я женат на венгерке. Я очень люблю эту страну. Мне грустно, но у меня есть работа. Старшие члены венгерского правительства посетили колледж Барда, где наша программа действует с апреля этого года. Они тогда выразили удовлетворение. Они сказали, что да — академическая программа есть, мы отправляем отчёт премьер-министру. И мне кажется, что именно тут всё поменялось. Правительство решило, что они не будут подписывать соглашение, что они не будут искать решение — и заставят Центрально-Европейский университет уйти из Венгрии.

Но администрация Трампа говорит, что надо сохранить университет в Будапеште?

МАЙКЛ ИГНАТЬЕВ: Мы не видели средств для того, чтобы убедить правительство Орбана передумать. Правительство Орбана, похоже, намерено вытеснить американское учреждение из Венгрии — и, на наш взгляд, это скандал. Но это дело американцев, предпринимать что-то в ответ.

Каково ваше послание — если оно есть, конечно, — к Европейской народной партии? Она называла ограничение академической свободы в Венгрии «красной чертой».

МАЙКЛ ИГНАТЬЕВ: Ну, красная черта пересечена. То есть, всё просто: в центре Европейской народной партии — Фидес. У них есть обязательства. И люди будут оценивать их в соответствии с тем, как они свои обязательства выполнили. Но, на мой взгляд, красную черту уже переступили.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2018 года.