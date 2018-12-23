Welt: Польша опасается оттока украинских трудовых мигрантов в Германию

Польские предприниматели боятся, что многие украинцы, занятые в польской экономике, могут перебраться в Германию, пишет die Welt. Причина в том, что с 2020 года в ФРГ может вступить в силу закон, который значительно упростит въезд и трудоустройство для выходцев не из ЕС. В связи с этим, польский бизнес требует от правительства в свою очередь облегчить доступ к польскому рынку труда для иностранцев.
Союз предпринимателей и работодателей Польши предупредил о негативных последствиях нового немецкого миграционного законодательства для польской экономики, сообщает die Welt. По словам представителя союза Якуба Бинковски «согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 000 украинцев. Негативный сценарий предполагает удвоение этой цифры».
В минувшую среду правительство Германии одобрило проект закона, который с 2020 года облегчит въезд в страну граждан не из стран-членов ЕС. Закон, в случае его вступления в силу, отменит приоритет для граждан ФРГ и ЕС при приёме на работу.
Бинковски также добавил, что Польшу более всего затронет отъезд «украинцев без собственной семьи, с уровнем дохода ниже среднего». Новый миграционной закон ФРГ упрощает признание квалификаций, полученных за пределами ЕС, стимулирует вербовку персонала и предоставляет помощь в освоении языка.
Как информирует издание, сейчас в Польше проживает почти 2 млн украинцев: большинство из них трудовые мигранты, и лишь несколько сотен — беженцы. Растущая экономика страны серьёзно зависит от зарубежной рабочей силы.
Как, отмечает die Welt, проблема осложняется тем, что Польша сама страдает от эмиграции своих граждан. Вдобавок, крайне низки показатели рождаемости: всего лишь 1,3 ребёнка на женщину. В данной связи, союз предпринимателей и работодателей требует от правительства привлечения большего количества мигрантов, а также облегчения процесса выдачи польского гражданства.
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