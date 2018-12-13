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СТРАНА.ua: польские «жёлтые жилеты» потребовали пошлин на украинские товары

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские фермеры заблокировали одну из важнейших дорог в Европе и потребовали установления пошлин на товары из Украины. Как пишет «Страна.ua», протестующие в жёлтых жилетах также требовали от правительства выплаты компенсаций за потерянных в результате болезни животных.
СТРАНА.ua: польские «жёлтые жилеты» потребовали пошлин на украинские товары
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Польские фермеры в жёлтых жилетах, которые 12 декабря заблокировали одну из важнейших дорог в Европе, потребовали установления пошлин на товары из Украины, а также выплаты компенсаций за потерянных в результате болезни животных. Как пишет «Страна.ua», протестующие перекрыли проезд по трассе А2 и потребовали эффективного решения аграрных проблем в стране, особенно тех, которые связаны с угрозой от африканской чумы свиней. 

Кроме того, люди добиваются установления пошлин на товары из Украины, а также выплаты компенсаций за потерянных в результате болезни животных. 

«Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещённых у нас химических удобрений. Требуем обозначения всех польских и украинских продуктов», — заявили участники акции. 

Они требовали приезда премьера страны на место протеста и заявили, что готовы блокировать дорогу бессрочно. Полиция, в свою очередь, отмечает, что действия митингующих являются незаконными.

Во второй половине дня фермеры согласились разблокировать дорогу и передали правительству свои требования.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Страна.ua Украина Европа
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