Санта не приедет: в китайском Ланфане власти запретили праздновать Рождество

В китайском городе Ланфан на севере Китая местные власти приказали снять все рождественские украшения, а также запретили владельцам магазинам проводить распродажи, приуроченные к этому празднику, мотивируя такое решение необходимостью «сохранять стабильность», пишет South China Morning Post. Кроме того, как отмечает издание, городские власти призвали сообщать о любых лицах, «распространяющих религию» в общественных местах, не уточнив, однако, о какой именно конфессии идёт речь.

В этом году городу Ланфан на севере Китая придётся обойтись на Рождество без Санты-Клауса: местные чиновники приказали снять все праздничные украшения, а также запретили магазинам проводить распродажи, мотивируя это необходимостью «сохранять стабильность», пишет South China Morning Post.

В своём заявлении городские власти также призвали граждан сообщать о любых лицах, «распространяющих религию» в парках и на площадях, не уточнив, однако, о какой именно конфессии идёт речь.

На материковом Китае, где правящая партия придерживается атеистических позиций, Рождество не является официально признанным праздником. Кроме того, на протяжении многих лет, китайские власти довольно жёстко относились к тем людям, которые праздновали этот праздник публично.

Власти Ланфана также сообщили, что любой, кого уличат в продаже рождественских ёлок, венков, чулков или фигурок Санты, понесёт наказание. «Магазинам строго запрещено проводить рождественские представления или рекламные распродажи», — говорится в официальном заявлении.

Тем не менее, одна местная чиновница заявила по этому поводу, что запрет направлен не на сами праздничные товары, а скорее на уличную торговлю. «Мы не позволяем магазинам выставлять свои товары на улицу, даже если это фрукты или духи, — сообщила она. — Это касается не только кануна Рождества».

В то же время, продолжает издание, хотя может показаться, что запрет на продажу рождественских вещей бьёт, прежде всего, по розничной торговле, всё это происходит на фоне притеснений христиан по всей стране.

«Возможно, что путём запрета рождественских украшений и распродаж власти Ланфана хотят угодить центральному правительству, — заявил исследователь Amnesty International Патрик Пун. — Однако в этой ситуации они также продемонстрировали своё полное непонимание того, что Рождество на самом деле значит для христиан, так как суть этого праздника заключается не в походах по магазинам и вечеринках, а возможности показать свою веру».

Несмотря на очевидное наступление Китая на Рождество, в 2017 году эта страна произвела и экспортировала 60% всех искусственных рождественских ёлок в мире, напоминает издание.